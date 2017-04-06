В самарской «Шипке» появятся четыре кинозала и спортивные аттракционы

В первую очередь, мэр еще раз подчеркнул, что здание «Шипки» сносить не будут. По словам Олега Фурсова, он провел встречу с инвестором, который выкупил здание бывшего кинотеатра. По ее итогам стало известно, что в «Шипке» откроют 4 кинозала и зону современных спортивных аттракционов. Также за счет собственника будет облагорожена часть территории, прилегающая к зданию.