В самарской «Шипке» появятся четыре кинозала и спортивные аттракционы
Об этом глава города Олег Фурсов рассказал сегодня в прямом эфире на телеканале «Скат».
В первую очередь, мэр еще раз подчеркнул, что здание «Шипки» сносить не будут. По словам Олега Фурсова, он провел встречу с инвестором, который выкупил здание бывшего кинотеатра. По ее итогам стало известно, что в «Шипке» откроют 4 кинозала и зону современных спортивных аттракционов. Также за счет собственника будет облагорожена часть территории, прилегающая к зданию.
В первую очередь, мэр еще раз подчеркнул, что здание «Шипки» сносить не будут. По словам Олега Фурсова, он провел встречу с инвестором, который выкупил здание бывшего кинотеатра. По ее итогам стало известно, что в «Шипке» откроют 4 кинозала и зону современных спортивных аттракционов. Также за счет собственника будет облагорожена часть территории, прилегающая к зданию.
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