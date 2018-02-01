В самарских школах установят 139 рамок металлодетекторов

Об этом сообщила руководитель департамента образования администрации Самары Лилия Галузина.



- Для обеспечения безопасности в школах города предпринимаются различные меры. В 87% школ работает физическая охрана. Во всех школах есть кнопки тревожной сигнализации, автоматическая пожарная сигнализация. В разной степени учреждения оснащены и камерами, - сообщила Лилия Галузина. - В 2017 году было выделено 15 млн рублей из городского бюджета на дооснащение части учреждений камерами и громкоговорителями. Сейчас мы закупаем 139 арочных металлодетекторов, которые будут устанавливать во всех школах с 1 марта.