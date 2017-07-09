В самарских парках выступят лучшие джазовые коллективы

Самара с 40-х годов прошлого века славится своими джазовыми традициями, которые заложил Моисей Зон-Поляков. Именно он организовал мощный музыкальный коллектив в клубе имени Дзержинского.



Завоевав второе место на всероссийском смотре в 1956 году, оркестр представлял наш город на Всемирном фестивале молодежи и студентов в 1957-м. Музыканты первого куйбышевского джазового ансамбля не были снобами - играли и на танцах, в клубах, парках.



Сегодняшние исполнители решили продолжить традицию своих предшественников. Организатором летнего музыкального фестиваля стала самарская джазовая студия «Движение». Проект поддержала администрация города.



В течение лета джаз под открытым небом будет звучать в парках им. Ю. Гагарина, Дружбы, «Молодежный», Победы, а также на набережной.



В проекте участвуют лучшие коллективы. Зрителей ждет серия концертов-лекций, на которых можно будет познакомиться с джазом. Причем и практически (слушая музыку), и теоретически (в диалоге с ведущими).



Организаторы уверяют: став постоянным гостем фестиваля, за одно лето можно очень многое узнать о джазе. В том числе о многообразии его стилей и их историческом развитии.



- Мы будем собираться с вами в парках Самары и на набережных, чтобы слушать музыку, знакомиться, узнавать новое, расширять свои горизонты, - говорит руководитель джазовой студии Сергей Равин.



О каждом концерте и лекции будут подробно рассказывать специально созданная группа ВКонтакте.



Энтузиасты из студии «Движение» подготовили емкую, разнообразную, красочную программу. Главный призыв - встречаться на свежем воздухе и совершать удивительные путешествия в мир музыки. Причем о сложных вещах они обещают рассказать простым языком. Но

чаще публика вместе с фанатами джаза будет просто молчать, слушать, слышать и (самое важное!) чувствовать эту удивительную музыку.



Летний фестиваль джаза, по мнению ребят из студии «Движение», организован ими для того, чтобы каждый житель города смог открыть для себя новый чудесный мир.



7 июля в парке «Молодежный» уже состоялся концерт джаз-ансамбля Александра Карбасова. Он не предполагал лекционной части. Организаторы решили начать именно так - с музыки, чтобы публика смогла проникнуться и прочувствовать момент. Александр Карбасов - выдающийся молодой музыкант (сопрано-саксофон). Его имя уже хорошо известно в российских музыкальных кругах. Александр начал свой творческий путь в Самаре, проходя обучение в джазовой студии «Движение». Собрал яркий джазовый коллектив (саксофон, кларнет, гитара, контрабас, ударные), исполняющий как традиционный джаз, так и диксиленд, свинг.



Итак, на свежий воздух, слушать джаз! Лишь бы погода не подкачала...(0+).



Программа концертов фестиваля Samara Jazz-2017:



14 июля в 18.00 - парк имени Ю. Гагарина

27 июля в 18.00 - парк Дружбы

28 июля в 18.00 - парк Победы

17 августа в 18.00 - парк «Молодежный»

18 августа в 18.00 - парк «Молодежный»

28 августа в 17.00 - набережная, ул. Маяковского.



Справка «СГ»:

Студия «Движение»



В 1998 году группа самарских музыкантов решила создать студию для обучения детей и молодежи искусству джаза. Сделали это на базе городской общественной организации «Клуб «Движение», разместились в помещении на ул. Свободы, 89. Огромную помощь оказал Самарский центр внешкольного образования «Творчество». В 1999 году состоялся первый набор для обучения. Курс рассчитан на пять лет. Студийцы достойно представляют Самару на различных конкурсах и фестивалях.