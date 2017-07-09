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В самарских парках выступят лучшие джазовые коллективы

Самара с 40-х годов прошлого века славится своими джазовыми традициями, которые заложил Моисей Зон-Поляков. Именно он организовал мощный музыкальный коллектив в клубе имени Дзержинского.

Завоевав второе место на всероссийском смотре в 1956 году, оркестр представлял наш город на Всемирном фестивале молодежи и студентов в 1957-м. Музыканты первого куйбышевского джазового ансамбля не были снобами - играли и на танцах, в клубах, парках.

Сегодняшние исполнители решили продолжить традицию своих предшественников. Организатором летнего музыкального фестиваля стала самарская джазовая студия «Движение». Проект поддержала администрация города.

В течение лета джаз под открытым небом будет звучать в парках им. Ю. Гагарина, Дружбы, «Молодежный», Победы, а также на набережной.

В проекте участвуют лучшие коллективы. Зрителей ждет серия концертов-лекций, на которых можно будет познакомиться с джазом. Причем и практически (слушая музыку), и теоретически (в диалоге с ведущими).

Организаторы уверяют: став постоянным гостем фестиваля, за одно лето можно очень многое узнать о джазе. В том числе о многообразии его стилей и их историческом развитии.

- Мы будем собираться с вами в парках Самары и на набережных, чтобы слушать музыку, знакомиться, узнавать новое, расширять свои горизонты, - говорит руководитель джазовой студии Сергей Равин.

О каждом концерте и лекции будут подробно рассказывать специально созданная группа ВКонтакте.

Энтузиасты из студии «Движение» подготовили емкую, разнообразную, красочную программу. Главный призыв - встречаться на свежем воздухе и совершать удивительные путешествия в мир музыки. Причем о сложных вещах они обещают рассказать простым языком. Но
чаще публика вместе с фанатами джаза будет просто молчать, слушать, слышать и (самое важное!) чувствовать эту удивительную музыку.

Летний фестиваль джаза, по мнению ребят из студии «Движение», организован ими для того, чтобы каждый житель города смог открыть для себя новый чудесный мир.

7 июля в парке «Молодежный» уже состоялся концерт джаз-ансамбля Александра Карбасова. Он не предполагал лекционной части. Организаторы решили начать именно так - с музыки, чтобы публика смогла проникнуться и прочувствовать момент. Александр Карбасов - выдающийся молодой музыкант (сопрано-саксофон). Его имя уже хорошо известно в российских музыкальных кругах. Александр начал свой творческий путь в Самаре, проходя обучение в джазовой студии «Движение». Собрал яркий джазовый коллектив (саксофон, кларнет, гитара, контрабас, ударные), исполняющий как традиционный джаз, так и диксиленд, свинг.

Итак, на свежий воздух, слушать джаз! Лишь бы погода не подкачала...(0+).

Программа концертов фестиваля Samara Jazz-2017:

14 июля в 18.00 - парк имени Ю. Гагарина
27 июля в 18.00 - парк Дружбы
28 июля в 18.00 - парк Победы
17 августа в 18.00 - парк «Молодежный»
18 августа в 18.00 - парк «Молодежный»
28 августа в 17.00 - набережная, ул. Маяковского.

Справка «СГ»:
Студия «Движение»

В 1998 году группа самарских музыкантов решила создать студию для обучения детей и молодежи искусству джаза. Сделали это на базе городской общественной организации «Клуб «Движение», разместились в помещении на ул. Свободы, 89. Огромную помощь оказал Самарский центр внешкольного образования «Творчество». В 1999 году состоялся первый набор для обучения. Курс рассчитан на пять лет. Студийцы достойно представляют Самару на различных конкурсах и фестивалях. 
Дата: 8 июля 2017 , 22:04
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Автор текста: Татьяна Гриднева
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