В самарских колониях начали производить светоотражающие жилеты
Согласно новым поправкам в ПДД, с 18 марта водители обязаны надевать такую одежду при остановке вне населенных пунктов в темноте и при ограниченной видимости.
Производить новую продукцию начали сразу в нескольких исправительных учреждениях: ИК-3,15,28 и 29. Уже продано более 2,5 тысяч жилетов на сумму больше 120 тысяч рублей.
Производить новую продукцию начали сразу в нескольких исправительных учреждениях: ИК-3,15,28 и 29. Уже продано более 2,5 тысяч жилетов на сумму больше 120 тысяч рублей.
Опубликовать в блоге
Оставить комментарий
Последнее из раздела Лента новостей
10 апреля 2018
100
10 апреля 2018
97
10 апреля 2018
118
10 апреля 2018
123
10 апреля 2018
223
10 апреля 2018
582
10 апреля 2018
166
10 апреля 2018
231
10 апреля 2018 , 17:16
100
К инотеатр на улице Куйбышева, 103 , находится в здании - объекте культурного...
10 апреля 2018 , 17:00
97
В субботу, 14 апреля, в 14.00 в кинотеатре ТК «Амбар» (Южное шоссе, 5) состоится...
10 апреля 2018 , 16:14
118
Фигура Официального Талисмана ЧМ-2018 сделана из армированного стеклопластика.
10 апреля 2018 , 15:44
123
Согласно новым поправкам в ПДД, с 18 марта водители обязаны надевать такую одежду при остановке...
10 апреля 2018 , 14:17
223
Жители жалуются на то, что на линии работает мало машин.
7 апреля 2018 , 13:57
34
В городской думе состоялось заседание координационного совета по патриотическому воспитанию.
7 апреля 2018 , 13:53
40
Фестиваль студенческого творчества «Веснушка-2018», о котором уже писала...
5 апреля 2018 , 13:48
42
Патриотическое воспитание и поддержка нового поколения - одно из приоритетных направлений...
10 апреля 2018 , 13:45
208
Согласно поправкам, заведения общепита могли продавать алкоголь на розлив на первых этажах жилых...
10 апреля 2018 , 13:32
582
Они в сумме смогут принять более восьми тысяч учеников.
Календарь
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
20 марта 2018
3326
1
Ремонт пройдет в рамках приоритетного федерального проекта «Безопасные и качественные...
15 марта 2018
1999
Об этом сообщил врио губернатора Дмитрий Азаров во время прямого эфира на телеканале...
27 марта 2018
1867
Жители оставляют на улицах игрушки и цветы в память о детях, погибших при пожаре в ТЦ...
28 марта 2018
1862
Подозрительный предмет обнаружен в районе бывшего ДК «Современник».
19 марта 2018
1680
Авария произошла в понедельник, 19 марта, в 10:20 в Красноярском районе.
26 марта 2018
790
С 1 апреля поезд № 6302/6301 по рабочим дням будет ходить от станции Пятилетка (отпр. 4.50) до...
2 апреля 2018
621
1
Работы выполнят компании «НПФ «XXI век» и «Автодоринжиниринг».
12 марта 2018
404
Инцидент произошел в субботу, 10 марта, около 14:30 на Вилоновском спуске.
12 марта 2018
589
В понедельник, 12 марта, комитет по бюджету, финансам, налогам, экономической и инвестиционной...
12 марта 2018
520
На пересечении улицы Потапова и Московского шоссе прорвало трубу.