В самарских электричках вырастут цены на проезд и штрафы
Проездной тариф меняется с 3 мая.
Как сообщает самарская пригородная пассажирская компания, цены на проезд в электричках изменятся на участках Самара – Зубчаниновка, Мирная - Самара – Конструкторская, Самара – Конструкторская, Самара – Ягодная.
При наличном расчете за проезд полный билет будет стоить 20,6 руб., детский - 5,20 руб. При оплате транспортной картой стоимость взрослого билета составит 18,20 руб., детского - 4,6 руб.
В пределах первых 10 км пути при оплате наличными цена полного билета - 13,2 руб., детского 3,3 руб., по транспортной карте - 11,7 руб. и 3,0 руб. соответственно.
За каждый последующий километр пути после 10-го километра при наличном расчете за проезд: полный - 1,32 руб./км, детский - 0,33 руб./км. По транспортной карте - 1,17 руб./км и 0,3 руб./ км.
Кроме того, с 27 апреля выросла цена штрафа за безбилетный проезд в пригородных поездах.
660 рублей заплатит безбилетный пассажир, проезжающий по направлениям Конструкторская – Сызрань – Конструкторская, Ягодная – Жигулевское Море – Ягодная, Зубчаниновка – Похвистнево – Зубчаниновка, Зубчаниновка – остановочный пункт 1236 км – Зубчаниновка. 1 030 рублей предстоит заплатить пассажиру без билета при проезде в пределах участков Самара – Зубчаниновка, Мирная – Самара – Конструкторская, Самара – Ягодная.
Как сообщает самарская пригородная пассажирская компания, цены на проезд в электричках изменятся на участках Самара – Зубчаниновка, Мирная - Самара – Конструкторская, Самара – Конструкторская, Самара – Ягодная.
При наличном расчете за проезд полный билет будет стоить 20,6 руб., детский - 5,20 руб. При оплате транспортной картой стоимость взрослого билета составит 18,20 руб., детского - 4,6 руб.
В пределах первых 10 км пути при оплате наличными цена полного билета - 13,2 руб., детского 3,3 руб., по транспортной карте - 11,7 руб. и 3,0 руб. соответственно.
За каждый последующий километр пути после 10-го километра при наличном расчете за проезд: полный - 1,32 руб./км, детский - 0,33 руб./км. По транспортной карте - 1,17 руб./км и 0,3 руб./ км.
Кроме того, с 27 апреля выросла цена штрафа за безбилетный проезд в пригородных поездах.
660 рублей заплатит безбилетный пассажир, проезжающий по направлениям Конструкторская – Сызрань – Конструкторская, Ягодная – Жигулевское Море – Ягодная, Зубчаниновка – Похвистнево – Зубчаниновка, Зубчаниновка – остановочный пункт 1236 км – Зубчаниновка. 1 030 рублей предстоит заплатить пассажиру без билета при проезде в пределах участков Самара – Зубчаниновка, Мирная – Самара – Конструкторская, Самара – Ягодная.
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