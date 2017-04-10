В рамках работы программы «Народная инвентаризация» через сервис «Моя Самара» поступило 11 заявок
Из них 10 касаются бесхозных помещений, а 1 - по пустующему земельному участку. Такие данные предоставил сегодня на оперативном совещании под руководством главы Самары Олега Фурсова руководитель департамента управления делами администрации Александр Филатов.
Напомним, программа «Народная инвентаризация» предполагает, что любой горожанин может сообщить о том, какой земельный участок является бесхозным или используется не по назначению. По результатам проверки будут приниматься необходимые меры для понуждения собственника к уплате налога и штрафа. Для этого необходимо зайти в раздел на главную страницу сервиса «Моя Самара», где можно будет увидеть раздел «Народная инвентаризация». Здесь появятся вкладки «Пустующие земельные участки» и «Бесхозные помещения, здания». Для отправки сообщения достаточно однажды зарегистрироваться в системе или войти в нее через социальную сеть. После регистрации для подачи заявки необходимо сфотографировать проблемную точку и отметить ее нахождение на карте. Дальше модератор отправит заявку непосредственным исполнителям.
Олег Фурсов отметил, что власти намерены серьезно отслеживать работу портала, а первые итоги программы «Народная инвентаризация» будут подведены в конце июня-начале июля этого года руководителем департамента управления имуществом Сергеем Черепановым.
Напомним, программа «Народная инвентаризация» предполагает, что любой горожанин может сообщить о том, какой земельный участок является бесхозным или используется не по назначению. По результатам проверки будут приниматься необходимые меры для понуждения собственника к уплате налога и штрафа. Для этого необходимо зайти в раздел на главную страницу сервиса «Моя Самара», где можно будет увидеть раздел «Народная инвентаризация». Здесь появятся вкладки «Пустующие земельные участки» и «Бесхозные помещения, здания». Для отправки сообщения достаточно однажды зарегистрироваться в системе или войти в нее через социальную сеть. После регистрации для подачи заявки необходимо сфотографировать проблемную точку и отметить ее нахождение на карте. Дальше модератор отправит заявку непосредственным исполнителям.
Олег Фурсов отметил, что власти намерены серьезно отслеживать работу портала, а первые итоги программы «Народная инвентаризация» будут подведены в конце июня-начале июля этого года руководителем департамента управления имуществом Сергеем Черепановым.
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