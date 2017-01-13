В рамках осенней кампании на службу призваны 2 434 жителя Самарской области

В части Центрального военного округа дислоцированы 676 человек, в Самарскую область и прилегающие к ней субъекты РФ (Саратовскую, Ульяновскую и Оренбургские области) - 617 человек, из них в Самарскую область - 235 человек (в Самару - 175 человек). В Президентском полку будут нести службу 15 человек. В спортивную роту Центрального спортивного клуба армии Министерства обороны РФ отправлено 6 призывников, в 6-ю научную роту - трое. Восемь жителей губернии воспользовались возможностью пройти альтернативную гражданскую службу.Снижается число уклонистов - в осеннюю призывную кампанию 2016 года таких было 221 человек, в то время как годом ранее - 288. Вместе с этим растет очень важный для военного комиссариата показатель - степень годности. В 2014 году годными для прохождения военной службы признавались 68% призывников, в 2016-м - уже 76,8%.