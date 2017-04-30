В рамках общегородского субботника в Самаре высадили 500 кустов гортензий на набережной
Кроме того, в сквере Героев 21-ой Армии были высажены хвойные деревья.
Общегородской субботник, приуроченный к Всероссийскому экологическому субботнику «Зеленая Россия», стал заключительным аккордом в месячнике по благоустройству Самары.Как сообщает пресс-служба городской администрации, на уборку дворов и общественных пространств вышли жители всех внутригородских районах города. Кроме того, активное участие в субботнике приняли члены общественных советов, представители общественных организаций, предприниматели, студенты, государственные и муниципальные служащие, сотрудники городских коммунальных служб и управляющих компаний.
В связи с хорошей погодой горожане приступили к посадке рассады, саженцев деревьев и кустарников, а также побелили деревья и покрасили бордюры. На набережной Самары приступили к высадке 500 кустов гортензий. Всего же в рамках государственно-частного партнерства запланировано высадить 5000 кустов гортензий.
Более пятидесяти человек приняли участие в уборке водоохранной зоны в Куйбышевском внутригородском районе Самары. Жители вместе с членами общественных организаций и сотрудниками управляющих компаний навели порядок в лесопарковой зоне у реки Татьянка.
Общегородской субботник, приуроченный к Всероссийскому экологическому субботнику «Зеленая Россия», стал заключительным аккордом в месячнике по благоустройству Самары.Как сообщает пресс-служба городской администрации, на уборку дворов и общественных пространств вышли жители всех внутригородских районах города. Кроме того, активное участие в субботнике приняли члены общественных советов, представители общественных организаций, предприниматели, студенты, государственные и муниципальные служащие, сотрудники городских коммунальных служб и управляющих компаний.
В связи с хорошей погодой горожане приступили к посадке рассады, саженцев деревьев и кустарников, а также побелили деревья и покрасили бордюры. На набережной Самары приступили к высадке 500 кустов гортензий. Всего же в рамках государственно-частного партнерства запланировано высадить 5000 кустов гортензий.
Более пятидесяти человек приняли участие в уборке водоохранной зоны в Куйбышевском внутригородском районе Самары. Жители вместе с членами общественных организаций и сотрудниками управляющих компаний навели порядок в лесопарковой зоне у реки Татьянка.
Опубликовать в блоге
Оставить комментарий
Последнее из раздела Лента новостей
29 апреля 2017
277
29 апреля 2017
225
29 апреля 2017
641
29 апреля 2017 , 22:10
127
Кроме того, в сквере Героев 21-ой Армии были высажены хвойные деревья.
29 апреля 2017 , 14:54
277
ДТП со смертельным исходом произошло сегодня в 11:10 на трассе М-5 «Урал» в...
29 апреля 2017 , 14:21
225
На них изображены ветераны и легенды самарского футбольного клуба. Необходимо отметить,...
29 апреля 2017 , 14:00
641
С 1 января этого года льготным категориям граждан ежемесячная денежная выплата заменена на...
29 апреля 2017 , 13:47
179
1 мая в Самаре впервые за 27 лет состоится многотысячная первомайская демонстрация в...
29 апреля 2017 , 13:24
174
В июне пройдет пятая юбилейная «iВолга». О том, как победить на молодежном форуме, рассказали эксперты
До начала V Молодежного форума ПФО «iВолга-2017» остается меньше двух месяцев. 14...
29 апреля 2017 , 12:43
353
Мэрия Самары предложила Ивану Урганту поучаствовать в восстановлении фасадов деревянных домов города
Поводом для этого стала шутка шоумена в программе «Вечерний Ургант» в...
Календарь
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
6 апреля 2017
6014
1
Вчера в администрации Самары под председательством главы города Олега Фурсова прошло совещание,...
13 апреля 2017
5060
Управление ФСБ России по Самарской области задержало 27-летнего украинца 19 марта.
28 апреля 2017
4297
3
Коммунальная авария произошла сегодня около 12:00 в районе пересечения Ново-Вокзальной и...
27 апреля 2017
4170
1
Под предварительным данным УГИБДД ГУ МВД РФ по Самарской области, в крупной аварии получили...
3 апреля 2017
1532
Соответствующее постановление главы Самары Олега Фурсова мэрия опубликовала на своем официальном...
3 апреля 2017
1839
Ленинский межрайонный следственный отдел следственного управления Следственного комитета РФ по...
3 апреля 2017
1664
Мэрия опубликовала постановление главы города Олега Фурсова о разработке муниципальной программы...
31 марта 2017
1859
Таковы данные за прошедший год. Лоточники, реализующие товар в неположенных местах, и сегодня...