В рамках общегородского субботника в Самаре высадили 500 кустов гортензий на набережной

Общегородской субботник, приуроченный к Всероссийскому экологическому субботнику «Зеленая Россия», стал заключительным аккордом в месячнике по благоустройству Самары.Как сообщает пресс-служба городской администрации, на уборку дворов и общественных пространств вышли жители всех внутригородских районах города. Кроме того, активное участие в субботнике приняли члены общественных советов, представители общественных организаций, предприниматели, студенты, государственные и муниципальные служащие, сотрудники городских коммунальных служб и управляющих компаний.В связи с хорошей погодой горожане приступили к посадке рассады, саженцев деревьев и кустарников, а также побелили деревья и покрасили бордюры. На набережной Самары приступили к высадке 500 кустов гортензий. Всего же в рамках государственно-частного партнерства запланировано высадить 5000 кустов гортензий.Более пятидесяти человек приняли участие в уборке водоохранной зоны в Куйбышевском внутригородском районе Самары. Жители вместе с членами общественных организаций и сотрудниками управляющих компаний навели порядок в лесопарковой зоне у реки Татьянка.