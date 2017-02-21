В районе пл. Куйбышева будет ограничено движение транспорта

С полуночи 20 февраля и до 23:00 26 февраля ограничено движение транспорта на площади Куйбышева; с 8:00 до 18:00 26 февраля по ул. Чапаевской от ул. Вилоновской до ул. Красноармейской, по ул. Шостаковича от ул. Чапаевской до ул. Фрунзе.Также с 00:00 20 февраля до 23:00 26 февраля на площади Куйбышева со стороны ул. Вилоновской и ул. Красноармейской будет запрещена остановка и стоянка транспорта.Автобусы №№ 24, 92, 297 будут следовать в объезд по улице Галактионовской.