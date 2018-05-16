В районе клиник медуниверситета заканчивают ремонт проспекта Карла Маркса

В Самаре продолжается ремонт улиц по федеральному проекту «Безопасные и качественные дороги». В списке на этот год их несколько десятков. Общая их площадь - около 450 тысяч квадратных метров, протяженность – 45 км.В среду, 16 мая, рабочие планируют завершить карточный ремонт проспекта Карла Маркса на участке от Третьего проезда до улицы Гагарина. Этот отрезок попал в программу ремонта и был взят в работу в числе первых ввиду своей инфраструктурной и социальной значимости: дорога ведет к детской городской больнице №1 и клиникам СамГМУ. Кроме того, на проспекте (в границах улиц Академика Солдатова, Митирева и Московского шоссе) находится спецпарковка для транспорта ЧМ-2018.Работы на участке начались с фрезерования в ночь на вторник, 15 мая. Затем стартовала укладка нового покрытия толщиной 5 см на всю ширину проезжей части. Как рассказал заместитель директора самарского МБУ «Дорожное хозяйство» Шамиль Халиуллов, в работе используют асфальто-бетонную смесь типа Б марки 1. В ее составе – щебень высокой прочности.- Ремонтируемый участок в длину - 1,3 километра. Общая площадь 9,5 тысяч квадратных метров. Смесь марки Б1 позволяет выдерживать нормативные гарантийные сроки в два года до проведения уже комплексного ремонта, - пояснил Шамиль Халиуллов.На участке в несколько смен работают 30 единиц техники. В их числе укладочный комплекс, катки, самосвалы. На время ремонта дорогу полностью не перекрывали.- Машины скорой помощи и другой спецтранспорт рабочие пропускают, так как этот участок проспекта Карла Маркса является единственным подъездным путем к медучреждениям, - рассказал мастер дорожного участка ООО НПФ «XXI век» Владимир Вечкин.Стоимость ремонта составляет 7 млн рублей. Помимо укладки нового асфальта рабочие поднимают колодцы на проектные отметки, чтобы они находились наравне с новым дорожным полотном.