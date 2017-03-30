В районе Тольятти спасли с дрейфующей льды 16 рыбаков
29 марта в Ставропольском районе напротив Приморских дач на Волге от берега отошла льдина, сообщает поисково-спасательная служба Самарской области.
На льдине находились 16 рыбаков. Сильным ветром ледяное поле унесло далеко от берега. Вызов в спасательную службу поступил от единой дежурно-диспетчерской службы Тольятти в 11.35. Для оказания помощи рыбакам к дрейфующей льдине была направлена дежурная смена спасателей ПСО Тольятти на аэроглиссере «Патруль».
К моменту прибытия спасательного судна льдину площадью около 3500 кв. м унесло на 300 метров от берега. Для эвакуации всех рыбаков на берег аэроглиссер выполнил несколько рейсов. В 14:45 спасательная операция была окончена, всех любителей подледного лова доставили на берег.
К моменту прибытия спасательного судна льдину площадью около 3500 кв. м унесло на 300 метров от берега. Для эвакуации всех рыбаков на берег аэроглиссер выполнил несколько рейсов. В 14:45 спасательная операция была окончена, всех любителей подледного лова доставили на берег.
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