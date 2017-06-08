В районе Смышляевки построят школу за 866 млн рублей
МБУ «Управление градостроительства и жилищно-коммунального хозяйства» Волжского района Самарской области ищет подрядчика на строительство общеобразовательного учреждения. Начальная цена аукциона составляет 866,3 млн рублей.
Из проектной документации следует, что под строительство школы отведен земельный участок площадью 3,51 га, расположенный в поселке городского типа Смышляевка. Общая площадь четырехэтажного здания, рассчитанного на 1360 учащихся, составит 25,7 тысячи кв. м, площадь застройки – 8,3 тысячи кв.м.
По проекту школа должна представлять собой три вытянутых прямоугольных блока, объединенных в симметричную композицию.
В первом блоке будут располагаться учебные помещения Iступени образования (с 1 по 4 класс), кабинет музыки, рекреации, санитарно-бытовые помещения для учащихся (также для маломобильных групп), персонала, помещения уборочного инвентаря, спальные и игровые помещения, а также помещения для прохода инженерных коммуникаций. При входе на первый этаж будут располагаться парадный входной холл, помещение охраны и пожарного поста, гардеробы для одежды (также для маломобильных групп)
На первом этаже второго блока будут находиться 2 больших игровых универсальных спортзала (18х30м) с сопутствующими вспомогательными и служебно-бытовыми помещениями, медпункт и санитарно-бытовые помещения. На втором этаже будут находиться 2 обеденных зала и 2 малых универсальных спортивных зала с инвентарными, а на третьем - кабинеты физики и биологии с лаборантскими, четыре кабинета информатики, лингафонные кабинеты (иностранного языка) и учебные классы II и III ступени образования.
На 1-3 этажах третьего блока будут находиться учебные кабинеты II и III ступени образования (5-11классы). Отметим, что на первом этаже блока запланированы
слесарная и столярная мастерская с инструментальными, кабинет кулинарии и кабинет кройки и шитья. На 2 и 3 этажах по планам будут располагаться библиотека и информационный центр (медиатека), читальный зал, пункт выдачи и приемки книг, кабинет логопеда и психолога.
Аукцион в электронной форме состоится 29 июня. Все необходимые работы должны быть выполнены до 25 декабря 2018 года.
Из проектной документации следует, что под строительство школы отведен земельный участок площадью 3,51 га, расположенный в поселке городского типа Смышляевка. Общая площадь четырехэтажного здания, рассчитанного на 1360 учащихся, составит 25,7 тысячи кв. м, площадь застройки – 8,3 тысячи кв.м.
По проекту школа должна представлять собой три вытянутых прямоугольных блока, объединенных в симметричную композицию.
В первом блоке будут располагаться учебные помещения Iступени образования (с 1 по 4 класс), кабинет музыки, рекреации, санитарно-бытовые помещения для учащихся (также для маломобильных групп), персонала, помещения уборочного инвентаря, спальные и игровые помещения, а также помещения для прохода инженерных коммуникаций. При входе на первый этаж будут располагаться парадный входной холл, помещение охраны и пожарного поста, гардеробы для одежды (также для маломобильных групп)
На первом этаже второго блока будут находиться 2 больших игровых универсальных спортзала (18х30м) с сопутствующими вспомогательными и служебно-бытовыми помещениями, медпункт и санитарно-бытовые помещения. На втором этаже будут находиться 2 обеденных зала и 2 малых универсальных спортивных зала с инвентарными, а на третьем - кабинеты физики и биологии с лаборантскими, четыре кабинета информатики, лингафонные кабинеты (иностранного языка) и учебные классы II и III ступени образования.
На 1-3 этажах третьего блока будут находиться учебные кабинеты II и III ступени образования (5-11классы). Отметим, что на первом этаже блока запланированы
слесарная и столярная мастерская с инструментальными, кабинет кулинарии и кабинет кройки и шитья. На 2 и 3 этажах по планам будут располагаться библиотека и информационный центр (медиатека), читальный зал, пункт выдачи и приемки книг, кабинет логопеда и психолога.
Аукцион в электронной форме состоится 29 июня. Все необходимые работы должны быть выполнены до 25 декабря 2018 года.
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