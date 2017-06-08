В районе Смышляевки построят школу за 866 млн рублей

Из проектной документации следует, что под строительство школы отведен земельный участок площадью 3,51 га, расположенный в поселке городского типа Смышляевка. Общая площадь четырехэтажного здания, рассчитанного на 1360 учащихся, составит 25,7 тысячи кв. м, площадь застройки – 8,3 тысячи кв.м.По проекту школа должна представлять собой три вытянутых прямоугольных блока, объединенных в симметричную композицию.В первом блоке будут располагаться учебные помещения Iступени образования (с 1 по 4 класс), кабинет музыки, рекреации, санитарно-бытовые помещения для учащихся (также для маломобильных групп), персонала, помещения уборочного инвентаря, спальные и игровые помещения, а также помещения для прохода инженерных коммуникаций. При входе на первый этаж будут располагаться парадный входной холл, помещение охраны и пожарного поста, гардеробы для одежды (также для маломобильных групп)На первом этаже второго блока будут находиться 2 больших игровых универсальных спортзала (18х30м) с сопутствующими вспомогательными и служебно-бытовыми помещениями, медпункт и санитарно-бытовые помещения. На втором этаже будут находиться 2 обеденных зала и 2 малых универсальных спортивных зала с инвентарными, а на третьем - кабинеты физики и биологии с лаборантскими, четыре кабинета информатики, лингафонные кабинеты (иностранного языка) и учебные классы II и III ступени образования.На 1-3 этажах третьего блока будут находиться учебные кабинеты II и III ступени образования (5-11классы). Отметим, что на первом этаже блока запланированыслесарная и столярная мастерская с инструментальными, кабинет кулинарии и кабинет кройки и шитья. На 2 и 3 этажах по планам будут располагаться библиотека и информационный центр (медиатека), читальный зал, пункт выдачи и приемки книг, кабинет логопеда и психолога.Аукцион в электронной форме состоится 29 июня. Все необходимые работы должны быть выполнены до 25 декабря 2018 года.