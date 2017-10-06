В районе «Космопорта» под колесами Волги погиб 10-летний ребенок

Как сообщает пресс-служба областного ГУ МВД России, 45-летний водитель Волги ехал со стороны улицы Карбышева в сторону Советской Армии. По предварительной версии полицейских, в пути следования мужчина сбил 10-летнего мальчика, переходившего дорогу в неустановленном месте без сопровождения взрослых.От полученных в результате ДТП травм ребенок скончался на месте происшествия до прибытия врачей. В настоящее время сотрудники органов внутренних дел продолжают выяснять все обстоятельства произошедшего. По факту ДТП проводится проверка.