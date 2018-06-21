В пятницу на Фестивале болельщиков выступят солисты Большого театра

Сегодня в четверг, 21 июня, на фан-фесте в 16:00 начнется эфир со стадиона «Самара Арена», где сыграют сборные Австралии и Дании. В 20:55 выступит швейцарская рок-группа Gotthard.22 июня программа на площади Куйбышева стартует в 14.00.На сцене выступят инструментальное трио «Дива», ВИА «Синяя птица», певица Александра Байдачная. Также зрителей порадуют солисты Большого театра. На гигантском экране будут транслировать три футбольных матча:В 16:00 сыграют сборные Бразилии и Коста-Рики.В 19:00 - сборные Нигерия и Исландия.В 22:00 начнется трансляция матча сборных Сербии и Швейцарии.После – с 23:50 – часовой диджей-сет.