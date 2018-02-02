В пятизвездочной гостинице в центре Самары идет отделка внутренних помещений

Открыть отель корейского холдинга LOTTE Group на улице Красноармейской планируют до апреля этого года.



Как сообщили sgpress.ru в департамент туризма Самарской области, сейчас оснащаются номера, идут работы по внутренней отделке комнат, ресторанов, СПА-центра, конференц-залов, фитнес-зала. Также номера комплектуют мебелью.