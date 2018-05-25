В предстоящие выходные в Самаре и области заметно похолодает

В ночь на субботу, 26 мая, и на воскресенье, 27 мая, столбик термометра упадет до отметки в 2 градуса тепла. Местами возможны заморозки до -3 градусов.Днем воздух максимально прогреется от до 18 до 23 градусов. В воскресенье осадков не ожидается, сообщает Приволжское УГМС.