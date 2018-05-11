В предстоящие сутки в Самарской области ожидается дождь с грозой

Местами прогнозируются заморозки на почве от 0 до -2 градусов.В случае ухудшения погодных условий областное ГУ МЧС России рекомендует избегать нахождения рядом с линиями электропередач, деревьями, щитами рекламы и витрин, держаться подальше от карнизов домов, рекламных стендов и растяжек, не стоять возле непрочных навесов и прогнивших стволов деревьев. Чтобы избежать получения травм и увечий в случае порывов ветра, необходимо спрятаться в подъезд или подвал здания.Телефоны службы спасения 01; 101.