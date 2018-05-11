В предстоящие сутки в Самарской области ожидается дождь с грозой
По прогнозам синоптиков, с 19:00 четверга, 10 мая, до 19:00 пятницы, 11 мая, в регионе пройдет дождь, возможна гроза. Порывы ветра будут достигать 15-18 м/с.
Местами прогнозируются заморозки на почве от 0 до -2 градусов.
В случае ухудшения погодных условий областное ГУ МЧС России рекомендует избегать нахождения рядом с линиями электропередач, деревьями, щитами рекламы и витрин, держаться подальше от карнизов домов, рекламных стендов и растяжек, не стоять возле непрочных навесов и прогнивших стволов деревьев. Чтобы избежать получения травм и увечий в случае порывов ветра, необходимо спрятаться в подъезд или подвал здания.
Телефоны службы спасения 01; 101.
Местами прогнозируются заморозки на почве от 0 до -2 градусов.
В случае ухудшения погодных условий областное ГУ МЧС России рекомендует избегать нахождения рядом с линиями электропередач, деревьями, щитами рекламы и витрин, держаться подальше от карнизов домов, рекламных стендов и растяжек, не стоять возле непрочных навесов и прогнивших стволов деревьев. Чтобы избежать получения травм и увечий в случае порывов ветра, необходимо спрятаться в подъезд или подвал здания.
Телефоны службы спасения 01; 101.
Опубликовать в блоге
Оставить комментарий
Последнее из раздела Лента новостей
10 мая 2018
272
10 мая 2018
173
10 мая 2018
341
10 мая 2018
588
10 мая 2018
238
10 мая 2018 , 19:26
903
По прогнозам синоптиков, с 19:00 четверга, 10 мая, до 19:00 пятницы, 11 мая , в регионе...
10 мая 2018 , 19:13
272
Дмитрий Азаров поздравил самарскую команду с выходом в премьер-лигу
10 мая 2018 , 17:45
173
Крупные предприниматели становятся успешными не столько из-за везения, сколько из-за успешно...
10 мая 2018 , 16:36
243
Их пытались провезти на двух машинах.
10 мая 2018 , 16:22
307
Он состоялся в среду, 9 мая, на площади Куйбышева.
10 мая 2018 , 15:46
341
Здание начали перекрашивать к Чемпионату мира по футболу.
10 мая 2018 , 15:18
352
На первом этапе реконструкции газон на нем заменят на синтетический.
10 мая 2018 , 12:39
588
В среду, 9 мая, заработали 11 каскадных и два сухих фонтана, без открытого бассейна.
10 мая 2018 , 12:33
238
Рабочие приступили к обновлению перил и настила на горе Стрельная.
10 мая 2018 , 12:16
245
В нашем городе пройдет полумарафон «ЗаБег». Поучаствовать в нем смогут все...
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
19 апреля 2018
4646
Как будет организовано движение транспорта в районе площади Куйбышева, где расположится фан-зона...
2 мая 2018
3890
Парк Гагарина «родился» 9 июля 1976 года, и в ближайшее воскресенье парк отпразднует...
17 апреля 2018
3713
В Самаре продолжается работа по ликвидации самовольных построек.
16 апреля 2018
3628
На поле стадиона уложили газон. Как это было
8 мая 2018
3107
Основные торжества в честь 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне проходят в Самаре...
2 мая 2018
3890
Парк Гагарина «родился» 9 июля 1976 года, и в ближайшее воскресенье парк отпразднует...
30 апреля 2018
1810
Длина самарской набережной около пяти километров.
1 мая 2018
1905
1
Вторая очередь набережной между бассейном «ЦСКА ВВС» и заводом...
30 апреля 2018
1329
Ледяная стерва – так российские прокатчики хотели перевести фильм «I, Tonya»....
1 мая 2018
1310
Раз в год и Фонд кино стреляет. Когда в прошлом году в России анонсировали историческое фэнтези...