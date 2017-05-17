В предстоящие два дня в Самаре ожидаются дожди с грозой

По сообщению Приволжского УГМС, в среду, 17 мая, и в четверг, 18 мая, в некоторых районах города и области пройдет кратковременный дождь, возможна гроза. Температура воздуха днем составит до 21 градуса тепла, ночью – до +12 градусов. Кроме того, в ночь на 18 мая возможны заморозки почвы до -3 градусов.В пятницу, 19 мая, сохранится теплая и солнечная погода, а столбик термометра поднимется до отметки в +24 градуса днем и до +12 градусов ночью.По сведению Гидрометцентра России, во второй декаде мая средняя температура воздуха ожидается на 4 градуса ниже средних многолетних значений.