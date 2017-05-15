В предстоящие дни в Самаре потеплеет до +18 градусов

Согласно информации, представленной Приволжским УГМС, днем воздух прогреется до +18 градусов. Ночью возможны заморозки почвы до -2 градусов. По сведению Гидрометцентра России, во второй декаде мая средняя температура воздуха ожидается на 4 градуса ниже средних многолетних значений.