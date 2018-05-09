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В праздновании Дня Победы в Самаре участвуют 70 тысяч человек

В Бессмертном полку по площади  Куйбышева прошли 27 тысяч самарцев.

В среду, 9 мая, в России отмечают День Победы. В Самаре главные торжества проходят на площади Куйбышева. Утром здесь состоялся военный парад. Впервые колонну возглавил танк Т-34.

После военных на площадь Куйбышева вышел Бессмертный полк. В шествии приняли участие 27 тысяч человек. В их числе были глава региона  Дмитрий Азаров и мэр Самары Елена Лапушкина. Во время шествия Бессмертного полка на экран вывели трансляцию парада в Москве. 

Всего же на площади Куйбышева собрались 70 тысяч самарцев и гостей города. 
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Дата: 9 мая 2018 , 13:10
521
Автор текста: Кирилл Ляхманов
Автор фото: Владимир Пермяков
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