В праздники сетевики будут работать в усиленном режиме. Телефоны аварийных служб

В случае возникновения проблем с теплоснабжением жители Самары, Тольятти и Новокуйбышевска могут обращаться либо в свои управляющие компании и ТСЖ, либо сообщать о нарушениях специалистам оперативно-диспетчерских служб: ОАО «ПТС» - 279-65-00, ТУТС г.Тольятти – 719-252 и 283-322, ТУТС г.Новокуйбышевска - 6-27-60.