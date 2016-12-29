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В праздники сетевики будут работать в усиленном режиме. Телефоны аварийных служб

С 31 декабря по 8 января предприятия «Т Плюс» и «ПТС» будут находиться в режиме повышенной готовности.

В случае возникновения проблем с теплоснабжением жители Самары, Тольятти и Новокуйбышевска могут обращаться либо в свои управляющие компании и ТСЖ, либо сообщать о нарушениях специалистам оперативно-диспетчерских служб: ОАО «ПТС» - 279-65-00, ТУТС г.Тольятти – 719-252 и 283-322, ТУТС г.Новокуйбышевска - 6-27-60. 
Дата: 29 декабря 2016 , 16:40
99
Автор текста: Анна Турова
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