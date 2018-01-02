В праздничных гуляниях на площади Куйбышева приняло участие около восьми тысяч человек
Такие данные были предоставлены во вторник, 2 января, на оперативном совещании под руководством главы региона Дмитрия Азарова.
Напомним, праздничная программа с 31 декабря на 1 января была посвящена предстоящему Чемпионату мира по футболу. Ведущими праздника стали официальный Талисман Чемпионата по футболу Забивака и послы Самары - чемпион мира по игре на баяне Сергей Войтенко и телеведущий Евгений Савин.
Также впервые президент России Владимир Путин поздравил самарцев с Новым годом в полночь по местному времени.
Напомним, праздничная программа с 31 декабря на 1 января была посвящена предстоящему Чемпионату мира по футболу. Ведущими праздника стали официальный Талисман Чемпионата по футболу Забивака и послы Самары - чемпион мира по игре на баяне Сергей Войтенко и телеведущий Евгений Савин.
Также впервые президент России Владимир Путин поздравил самарцев с Новым годом в полночь по местному времени.
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