В праздничных гуляниях на площади Куйбышева приняли участие около восьми тысяч человек

Напомним, праздничная программа с 31 декабря на 1 января была посвящена предстоящему Чемпионату мира по футболу. Ведущими праздника стали официальный Талисман Чемпионата по футболу Забивака и послы Самары - чемпион мира по игре на баяне Сергей Войтенко и телеведущий Евгений Савин.Также впервые президент России Владимир Путин поздравил самарцев с Новым годом в полночь по местному времени.