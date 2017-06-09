В праздничные дни в Самаре изменится порядок движения пригородных поездов
Расписание поменяется в связи с празднованием Дня России.
Как сообщает пресс-служба Самарской пригородной пассажирской компании, расписание будет выглядеть следующим образом: в пятницу, 9 июня, поезда будут ходить по рабочему дню пятницы, в субботу,10 июня, и воскресенье, 11 июня, - по выходному дню субботе, в понедельник, 12 июня, - по выходному дню воскресенью, во вторник, 13 июня, - по рабочему дню понедельнику.
Кроме того, в пятницу, 9 июня, и понедельник, 12 июня, назначается пригородный поезд № 6014/6013 Самара (отпр.18.50) - Жигулевское Море (приб.20.25), а в субботу, 10 июня, и в воскресенье, 11 июня, он будет отменен.
В субботу, 10 июня, и во вторник, 13 июня, назначается пригородный поезд № 6012/6011 Жигулевское Море (отпр. 07.17) - Самара (приб..08.55), а вот рейсы, назначенные на воскресенье, 11 июня, и понедельник, 12 июня, будут отменены.
Также с пятницы, 9 июня, по понедельник, 12 июня, будут ходить пригородные поезда № 6332/6331 Самара (отпр.06.04) - Курумоч (приб.07.34) и № 6334/6333 Курумоч (отпр.11.12) - Самара (приб.12.39)
Время указано московское. Справки по телефону 8-927-745-745-7 с 7:00 до 18:30 (время московское).
Как сообщает пресс-служба Самарской пригородной пассажирской компании, расписание будет выглядеть следующим образом: в пятницу, 9 июня, поезда будут ходить по рабочему дню пятницы, в субботу,10 июня, и воскресенье, 11 июня, - по выходному дню субботе, в понедельник, 12 июня, - по выходному дню воскресенью, во вторник, 13 июня, - по рабочему дню понедельнику.
Кроме того, в пятницу, 9 июня, и понедельник, 12 июня, назначается пригородный поезд № 6014/6013 Самара (отпр.18.50) - Жигулевское Море (приб.20.25), а в субботу, 10 июня, и в воскресенье, 11 июня, он будет отменен.
В субботу, 10 июня, и во вторник, 13 июня, назначается пригородный поезд № 6012/6011 Жигулевское Море (отпр. 07.17) - Самара (приб..08.55), а вот рейсы, назначенные на воскресенье, 11 июня, и понедельник, 12 июня, будут отменены.
Также с пятницы, 9 июня, по понедельник, 12 июня, будут ходить пригородные поезда № 6332/6331 Самара (отпр.06.04) - Курумоч (приб.07.34) и № 6334/6333 Курумоч (отпр.11.12) - Самара (приб.12.39)
Время указано московское. Справки по телефону 8-927-745-745-7 с 7:00 до 18:30 (время московское).
Опубликовать в блоге
Оставить комментарий
Последнее из раздела Лента новостей
9 июня 2017
71
9 июня 2017
139
9 июня 2017
335
9 июня 2017
186
9 июня 2017
124
9 июня 2017 , 19:44
71
Об этом сообщил заместитель руководителя городского департамента транспорта Олег Яхин.
9 июня 2017 , 19:23
80
Сотрудникам полиции поступила информация, что 38-летний местный житель незаконно хранил...
9 июня 2017 , 17:34
139
Всему виной атмосферные фронты, сформированные воздушными массами атлантического и полярного...
9 июня 2017 , 16:29
335
Это связано со строительством газопровода и восстановлением благоустройства.
9 июня 2017 , 15:50
186
Арт-объект был установлен в преддверии фестиваля «ВолгаФест» - самого главного...
9 июня 2017 , 15:41
124
В « Курумоче » открылись две выставки.
9 июня 2017 , 15:26
151
Собрание клубов Футбольной национальной лиги утвердило календарь на сезон 2017-2018
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
25 мая 2017
7264
5
Объявление о продаже владелица раритетного авто выложила в сети Интернет.
23 мая 2017
5401
1
Для этого необходимо набрать комбинацию *105*1905#. После этого на экране появятся варианты...
10 мая 2017
3615
Инцидент произошёл вечером в среду, 10 мая, в 21:50 на станции Новоотрадная.
5 июня 2017
3073
Управление Роспотребнадзора по Самарской области обратилось в суд с исковым заявлением к...
19 мая 2017
950
Любимое всеми время года уже наступает на пятки весне, поэтому магазины предлагают огромный...
23 мая 2017
760
1
Каждый горожанин знает, что в Самаре продолжается строительство метрополитена.
26 мая 2017
829
Собираетесь на природу. Хотите весело и беззаботно отдохнуть. Вперед, но не забывайте, что там...
2 июня 2017
859
1
«СГ» продолжает проект «Самарская экспедиция». Вместе с биологом...