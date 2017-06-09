В праздничные дни в Самаре изменится порядок движения пригородных поездов

Как сообщает пресс-служба Самарской пригородной пассажирской компании, расписание будет выглядеть следующим образом: в пятницу, 9 июня, поезда будут ходить по рабочему дню пятницы, в субботу,10 июня, и воскресенье, 11 июня, - по выходному дню субботе, в понедельник, 12 июня, - по выходному дню воскресенью, во вторник, 13 июня, - по рабочему дню понедельнику.Кроме того, в пятницу, 9 июня, и понедельник, 12 июня, назначается пригородный поезд № 6014/6013 Самара (отпр.18.50) - Жигулевское Море (приб.20.25), а в субботу, 10 июня, и в воскресенье, 11 июня, он будет отменен.В субботу, 10 июня, и во вторник, 13 июня, назначается пригородный поезд № 6012/6011 Жигулевское Море (отпр. 07.17) - Самара (приб..08.55), а вот рейсы, назначенные на воскресенье, 11 июня, и понедельник, 12 июня, будут отменены.Также с пятницы, 9 июня, по понедельник, 12 июня, будут ходить пригородные поезда № 6332/6331 Самара (отпр.06.04) - Курумоч (приб.07.34) и № 6334/6333 Курумоч (отпр.11.12) - Самара (приб.12.39)Время указано московское. Справки по телефону 8-927-745-745-7 с 7:00 до 18:30 (время московское).