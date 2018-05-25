В праздничные дни трамвай №24 будет заезжать на Металлург
Это нужно для того, чтобы дачники могли добраться до электричек и обратно.
Как ранее писал sgpress.ru, по выходным дням трамваи №24 теперь ходят через один не до Костромского переулка, а до Металлурга. Так же теперь будут ходит трамваи и в праздничные дни до 14 октября. Это нужно для подвоза и вывоза пассажиров на станцию «Средневолжская» в дачный сезон.
Как ранее писал sgpress.ru, по выходным дням трамваи №24 теперь ходят через один не до Костромского переулка, а до Металлурга. Так же теперь будут ходит трамваи и в праздничные дни до 14 октября. Это нужно для подвоза и вывоза пассажиров на станцию «Средневолжская» в дачный сезон.
Опубликовать в блоге
Оставить комментарий
Последнее из раздела Лента новостей
25 мая 2018
104
25 мая 2018
119
25 мая 2018
106
25 мая 2018
191
25 мая 2018
174
25 мая 2018 , 17:29
119
Это нужно для того, чтобы дачники могли добраться до электричек и обратно.
25 мая 2018 , 17:14
211
Причина - строительство инженерных сетей.
25 мая 2018 , 17:34
104
Ранее его убрали из-за демонтажа ледового дворца спорта.
25 мая 2018 , 15:56
144
Это произошло на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).
25 мая 2018 , 15:44
139
Ее кандидатуру выбрали накануне в Москве на конференции федеральной федерации фигурного...
25 мая 2018 , 17:00
106
25 мая 2018 , 14:28
191
Причиной этому станет прохождение холодного фронта атлантического циклона, с которым в наш...
25 мая 2018 , 14:00
174
По информации пресс-службы ЦСКА Самара, открытый бассейн закроется с 1 июня, а закрытый с 1...
25 мая 2018 , 13:02
189
Давным-давно, в далекой-далекой галактике...
25 мая 2018 , 12:11
191
На улице стало уже по-летнему тепло, и чтобы не сидеть дома в предстоящий уик-энд, предлагаем...
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
28
29
30
31
1
2
3
2 мая 2018
4603
Парк Гагарина «родился» 9 июля 1976 года, и в ближайшее воскресенье парк отпразднует...
16 мая 2018
3701
В среду, 16 мая, на новом самарском стадионе прошла игра ПФЛ.
8 мая 2018
3586
Основные торжества в честь 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне проходят в Самаре...
6 мая 2018
3337
2
В воскресенье, 6 мая, в 17:00 состоится второй тестовый матч. «Крылья...
11 мая 2018
3028
Речь идет про участок от улицы Стара-Загоры до Московского шоссе.
2 мая 2018
4603
Парк Гагарина «родился» 9 июля 1976 года, и в ближайшее воскресенье парк отпразднует...
30 апреля 2018
2298
Длина самарской набережной около пяти километров.
1 мая 2018
2417
1
Вторая очередь набережной между бассейном «ЦСКА ВВС» и заводом...
30 апреля 2018
1854
Ледяная стерва – так российские прокатчики хотели перевести фильм «I, Tonya»....
1 мая 2018
1799
Раз в год и Фонд кино стреляет. Когда в прошлом году в России анонсировали историческое фэнтези...