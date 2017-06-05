В праздничные дни меняется график движения электричек из Самары в Бузулук

Это связано с празднованием в понедельник, 12 июня, Дня России.



Как сообщает Пригородная пассажирская компания, в пятницу, 9 июня, и в понедельник, 12 июня, назначается поезд № 6743/6741 Бузулук (отпр. 15:18) – Колтубанка (приб. 15:54 - отпр. 15:56) – Самара (приб. 19:05). В субботу и воскресенье, 10 и 11 июня, данный поезд ходить не будет.



В субботу, 10 июня, назначается электричка № 6744/6742 Самара (отпр. 05:56) – Колтубанка (приб. 8.59-отпр. 9:01) – Бузулук (приб. 9:42). В воскресенье и понедельник,11 и 12 июня, этот поезд не курсирует.



Во вторник, 13 июня, будет ходить поезд № 6740/6738 Самара (отпр. 3:02) – Колтубанка (приб. 6:07- отпр. 6:09) – Бузулук (приб. 6:50). В воскресенье и понедельник, 11 и 12 июня, электричка отменяется. Время московское.