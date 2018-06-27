В последний месяц лета состоится кросс по Сокольим горам

Любой желающий может принять в нем участие. Трасса для кросса будет проходить по лесным просекам Сокольих гор на дистанциях 3/5/10/20 км. Отдельно пройдет корпоративный забег на три километра.Начало мероприятия в 10:30. Всем участникам вручат дипломы, а финишировавшим - уникальные медали. Регистрация продлится до 1 августа.Подробности на www.ski63.ru и https://vk.com/sokolhills