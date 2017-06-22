В поселке Прибрежный запретили продавать алкоголь в день закрытия «iВолга-2017»

Документ предполагает запрет на продажу алкогольной продукции в день закрытия молодежного форума ПФО «iВолга-2017».Спиртное нельзя будет купить на территории поселка Прибрежный Красноглинского внутригородского района Самары в период с 10:00 до 22:00 субботы, 24 июня.