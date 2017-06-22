В поселке Прибрежный запретили продавать алкоголь в день закрытия «iВолга-2017»
Соответствующее постановление выпустило правительство Самарской области.
Документ предполагает запрет на продажу алкогольной продукции в день закрытия молодежного форума ПФО «iВолга-2017».
Спиртное нельзя будет купить на территории поселка Прибрежный Красноглинского внутригородского района Самары в период с 10:00 до 22:00 субботы, 24 июня.
Документ предполагает запрет на продажу алкогольной продукции в день закрытия молодежного форума ПФО «iВолга-2017».
Спиртное нельзя будет купить на территории поселка Прибрежный Красноглинского внутригородского района Самары в период с 10:00 до 22:00 субботы, 24 июня.
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