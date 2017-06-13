В поселке Прибрежный ограничат движение транспорта

По сообщению пресс-службы горадминистрации, в период с 00:00 14 июня до 23:00 минут 24 июня будет временно ограничено движение транспорта по дороге в поселке Прибрежный от улицы Набережной до железнодорожной станции «135 км» (от КПП № 1 до КПП № 2).Ограничение не будет распространяться на машины с пропусками, утвержденными АНО «Исполнительная дирекция молодежного форума Приволжского федерального округа».