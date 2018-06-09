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В первый день ЧМ-2018 на площади Куйбышева выступят 600 артистов

На площадке фан-феста завершаются последние приготовления к мировому футбольному форуму.

С 14 июня по 15 июля в Самаре, на площади Куйбышева, пройдет фестиваль болельщиков. Там уже установлен гигантский экран, на котором болельщики увидят прямые трансляции матчей. Его размер - 9х16 метров, а качество «картинки» не уступает мировым стандартам. Сам сценический комплекс высотой с девятиэтажный дом - 26 метров в высоту и 46 - в ширину. Он сочетает официальную эмблему ЧМ-2018 в России – «перо», уникальную символику Самары и традиционные для нашей страны мотивы.

В церемонии открытия фан-феста, 14 июня, примут участие 600 артистов. Это солисты балета, оперные певцы, симфонический оркестр, Волжский народный хор, казаки. После включения с торжественной церемонии открытия чемпионата мира по футболу в России из московских «Лужников» (18:30) болельщики увидят прямую трансляцию матча «Россия - Саудовская Аравия» (19:00). Затем, в 21:00, на самарской сцене выступит группа ДДТ. 

Дата: 9 июня 2018 , 10:31
540
Автор текста: Ксения Кармазина
Автор фото: Екатерина Елизарова, Владимир Пермяков
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