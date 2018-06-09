В первый день ЧМ-2018 на площади Куйбышева выступят 600 артистов
На площадке фан-феста завершаются последние приготовления к мировому футбольному форуму.
С 14 июня по 15 июля в Самаре, на площади Куйбышева, пройдет фестиваль болельщиков. Там уже установлен гигантский экран, на котором болельщики увидят прямые трансляции матчей. Его размер - 9х16 метров, а качество «картинки» не уступает мировым стандартам. Сам сценический комплекс высотой с девятиэтажный дом - 26 метров в высоту и 46 - в ширину. Он сочетает официальную эмблему ЧМ-2018 в России – «перо», уникальную символику Самары и традиционные для нашей страны мотивы.
В церемонии открытия фан-феста, 14 июня, примут участие 600 артистов. Это солисты балета, оперные певцы, симфонический оркестр, Волжский народный хор, казаки. После включения с торжественной церемонии открытия чемпионата мира по футболу в России из московских «Лужников» (18:30) болельщики увидят прямую трансляцию матча «Россия - Саудовская Аравия» (19:00). Затем, в 21:00, на самарской сцене выступит группа ДДТ.
С 14 июня по 15 июля в Самаре, на площади Куйбышева, пройдет фестиваль болельщиков. Там уже установлен гигантский экран, на котором болельщики увидят прямые трансляции матчей. Его размер - 9х16 метров, а качество «картинки» не уступает мировым стандартам. Сам сценический комплекс высотой с девятиэтажный дом - 26 метров в высоту и 46 - в ширину. Он сочетает официальную эмблему ЧМ-2018 в России – «перо», уникальную символику Самары и традиционные для нашей страны мотивы.
В церемонии открытия фан-феста, 14 июня, примут участие 600 артистов. Это солисты балета, оперные певцы, симфонический оркестр, Волжский народный хор, казаки. После включения с торжественной церемонии открытия чемпионата мира по футболу в России из московских «Лужников» (18:30) болельщики увидят прямую трансляцию матча «Россия - Саудовская Аравия» (19:00). Затем, в 21:00, на самарской сцене выступит группа ДДТ.
Опубликовать в блоге
Оставить комментарий
Последнее из раздела Лента новостей
9 июня 2018
69
8 июня 2018
504
8 июня 2018
334
9 июня 2018 , 11:29
17
Главная новость межсезонья - ветеран «Крыльев Советов» Иван Таранов после...
9 июня 2018 , 11:07
42
В пресс-центре «СГ» состоялась встреча, посвященная открытию в Самарском отделении...
9 июня 2018 , 10:53
63
В воскресенье, 17 июня,в 11:00 Самарское литературное общество «Восхождение»...
9 июня 2018 , 10:50
69
В 2018 году форум «iВолга» пройдет с 26 июля по 4 августа. На нем будут работать...
9 июня 2018 , 10:38
69
Уже на следующей неделе Самара начнет принимать многочисленных футбольных болельщиков со всего...
9 июня 2018 , 10:31
540
На площадке фан-феста завершаются последние приготовления к мировому футбольному форуму.
8 июня 2018 , 19:58
504
Их создает арт-группа самарских художников специально к Чемпионату мира по футболу ...
8 июня 2018 , 19:32
1261
Над ней он работал несколько дней.
8 июня 2018 , 19:13
240
Самарский литературно-мемориальный музей им. Горького 9 июня, в субботу, приглашает взрослую...
8 июня 2018 , 18:27
334
В нем принимают участие 1300 человек
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2 июня 2018
7025
8
Региональные власти составили рейтинг управляющих компаний, занятых в сфере...
16 мая 2018
5374
В среду, 16 мая, на новом самарском стадионе прошла игра ПФЛ.
11 мая 2018
4121
Речь идет про участок от улицы Стара-Загоры до Московского шоссе.
28 мая 2018
2439
3
Министерство экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области подготовило проект...
27 мая 2018
2318
1
Он состоялся в воскресенье, 27 мая, в Струковском саду, отремонтированном по президентскому...
10 мая 2018
516
В этом году запланировано обработать площадь в 192,59 га.
10 мая 2018
938
В среду, 9 мая, заработали 11 каскадных и два сухих фонтана, без открытого бассейна.
10 мая 2018
946
На первом этапе реконструкции газон на нем заменят на синтетический.
10 мая 2018
613
Здание начали перекрашивать к Чемпионату мира по футболу.
10 мая 2018
459
Их пытались провезти на двух машинах.