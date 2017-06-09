В первом туре чемпионата ФНЛ «Крылья Советов» примут «Луч-Энергию» из Владивостока

Стартовый матч нового сезона самарские футболисты проведут 8 июля. На «Металлурге» «Крылья Советов» примут «Луч-Энергию» из Владивостока.До зимнего перерыва волжане проведут 25 матчей. Игра 25 тура назначена на 25 ноября. А последний тур чемпионата ФНЛ проведут 12 мая.Сейчас «Крылья Советов» начинают подготовку к новому сезону. В субботу, 10 и в воскресенье, 11 июня, футболисты пройдут медосмотр, после чего отправятся на учебно-тренировочный сбор в Сербии. Базироваться "Крылья Советов" будут в городе Стара-Пазова в 30 км от Белграда.Сборы в Сербии пройдут с 12 по 29 июня. «Крыльям» предстоит провести шесть контрольных игр на сербском сборе. Первая из них назначена на пятницу, 16 июня. Соперники станут известны позднее.