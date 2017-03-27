В первом матче плей-офф «Самара» уступила «Спартаку-Приморье»
Первый матч четвертьфинальной серии до трех побед в мужской баскетбольной суперлиге сложился для «Самары» неудачно.
На своем паркете волжане уступили «Спартаку-Приморье» (76:90), которого еще совсем недавно громили с 30-очковым перевесом.
Но плей-офф – дело тонкое и, как уверяют сами спортсмены, совсем другие соревнования – кубковые. Психологическая ответственность перед своими болельщиками тяжелым грузом легла на плечи подопечных Сергея Зозулина. Дебют встречи они полностью провалили: к середине первой четверти уступали 14 очков (5:19). К большому перерыву отставание еще возросло до «-17» (34:51). К заключительной десятиминутке «Самара» проигрывала уже 19 очков (56:75). Запоздалая погоня в заключительной четверти успеха не принесла. Вчера команды там же, в «МТЛ Арене», провели повторный поединок. Третий и (если понадобится) четвертый матчи пройдут во Владивостоке 30 и 31 марта, пятый матч в случае необходимости состоится вновь в Самаре 3 апреля.
- Возможно, сегодня сказалось волнение, - говорит защитник «Самары» Максим Числов. - Мы начали очень плохо, пропустили 26 очков уже в первой четверти. Да и нападение совсем не заладилось. Во второй половине матча мы раскрепостились, уже почувствовали игру, но времени и сил, чтобы спасти игру, не хватило.
- Одна команда играла, а другая только разговаривала и искала виноватых: судей, тренерский состав соперника, наш тренерский состав, - сказал после матча наставник «Самары» Сергей Зозулин. - Каждый человек должен заниматься своим делом, если игроки своим делом не занимаются - победы никогда не придут. Поздравляю «Спартак-Приморье»: соперник по всем статьям безоговорочно нас переиграл. А нашим болельщикам приношу извинения за такую игру.
«Самара» - «Спартак-Приморье» - 76:90 (13:26, 21:25, 22:24, 20:15)
«Самара»: Зозулин (12), Корчагин (10), Жуканенко (8), Иванов, Кадыков — с.п., Фидий (15), Числов (12), Минченко (10), Головин (9), Чеваренков, Чиликин, Синегубов.
«Спартак-Приморье»: Ключников (22), Кривошеев (14), Матеюнас (13, 7 передач), Мартин (12), Ганькевич (11) — с.п., Савельев (12), Белов (5), Бабайлов (1), Анисимов, Сахаров, Черныш.
Счет в серии - 0:1.
На своем паркете волжане уступили «Спартаку-Приморье» (76:90), которого еще совсем недавно громили с 30-очковым перевесом.
Но плей-офф – дело тонкое и, как уверяют сами спортсмены, совсем другие соревнования – кубковые. Психологическая ответственность перед своими болельщиками тяжелым грузом легла на плечи подопечных Сергея Зозулина. Дебют встречи они полностью провалили: к середине первой четверти уступали 14 очков (5:19). К большому перерыву отставание еще возросло до «-17» (34:51). К заключительной десятиминутке «Самара» проигрывала уже 19 очков (56:75). Запоздалая погоня в заключительной четверти успеха не принесла. Вчера команды там же, в «МТЛ Арене», провели повторный поединок. Третий и (если понадобится) четвертый матчи пройдут во Владивостоке 30 и 31 марта, пятый матч в случае необходимости состоится вновь в Самаре 3 апреля.
- Возможно, сегодня сказалось волнение, - говорит защитник «Самары» Максим Числов. - Мы начали очень плохо, пропустили 26 очков уже в первой четверти. Да и нападение совсем не заладилось. Во второй половине матча мы раскрепостились, уже почувствовали игру, но времени и сил, чтобы спасти игру, не хватило.
- Одна команда играла, а другая только разговаривала и искала виноватых: судей, тренерский состав соперника, наш тренерский состав, - сказал после матча наставник «Самары» Сергей Зозулин. - Каждый человек должен заниматься своим делом, если игроки своим делом не занимаются - победы никогда не придут. Поздравляю «Спартак-Приморье»: соперник по всем статьям безоговорочно нас переиграл. А нашим болельщикам приношу извинения за такую игру.
«Самара» - «Спартак-Приморье» - 76:90 (13:26, 21:25, 22:24, 20:15)
«Самара»: Зозулин (12), Корчагин (10), Жуканенко (8), Иванов, Кадыков — с.п., Фидий (15), Числов (12), Минченко (10), Головин (9), Чеваренков, Чиликин, Синегубов.
«Спартак-Приморье»: Ключников (22), Кривошеев (14), Матеюнас (13, 7 передач), Мартин (12), Ганькевич (11) — с.п., Савельев (12), Белов (5), Бабайлов (1), Анисимов, Сахаров, Черныш.
Счет в серии - 0:1.
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