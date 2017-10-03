В парке «Воронежские озера» высадили новую липовую аллею

Как сообщает пресс-служба городской администрации, экологическая акция проходила в рамках мероприятий по реабилитации Воронежских озер. Кроме этого, весной этого года здесь состоялось несколько субботников, по результатам которых было вывезено 5 тысяч кубометров мусора, а также очищено от донных отложений и бытового мусора озеро Нижнее.Во время высадки «аллеи тепла», как ее назвали участники мероприятия, Олег Фурсов подчеркнул, что на этом преобразования в парке не закончатся:- Буквально на днях прошли первые общественные слушания, на которых проект реконструкции парка был вынесен на обсуждение местных жителей. Он получил некоторые замечания – горожане высказали свое мнение относительно объектов парковой инфраструктуры и их расположения. Эти замечания, безусловно, будут учтены при дальнейшей проработке проекта, - отметил глава города.