В парке «Воронежские озера» расчистят дно Нижнего пруда

Соответствующую информацию о торгах разместил на официальном сайте госзакупок департамент экологии и городского хозяйства администрации Самары. Речь идет о пруде Нижний, который расположен в рекреационной зоне Промышленного района.Начальная цена аукциона составляет 986 тысяч рублей. Победителю торгов предстоит обследовать дно акватории водоема площадью 147х35 м и глубиной 1,8 м, поднять из воды предметы массой от 0,3 до 0,6 тонны, утилизировать донные отложения (сапропель влажностью до 97%) с выравниванием рельефа дна с применением понтонного экскаватора, а также утилизировать мусор, собранный вручную с береговой линии пруда.Заявки на участие в аукционе принимаются до 27 июня. Торги в электронной форме состоятся 3 июля.