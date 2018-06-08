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В парке Победы скульптор превратил старый тополь в фигуру девушки

Над ней он работал несколько дней.

В Самаре появилась новая скульптура из дерева – фигура молодой женщины. Автор работы Сергей Ключников решил сделать ее из старого и гнилого тополя. Скульптуру он назвал "До свидания, мальчики", вдохновившись стихотворением Булата Окуджавы.

- Пока скульптура будет одна. Если дадут добро, то я смогу превратить еще одно дерево, которое стоит за ним в другое произведение. Всё делается экспромтом, - поделился Сергей Ключников.

Высота скульптуры достигает двух с половиной метров.

Напомним, что ранее Сергей Ключников создал в парке "Дружба" из клена скульптуру ангела с ребенком. А в Струковском саду находится чайка, вырезанная из старого пня. Интервью с мастером можно прочитать здесь.



Дата: 8 июня 2018 , 19:32
255
Автор текста: Жанна Скокова
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