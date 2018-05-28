В парке Победы открыли скульптуру пограничникам

С предложением об установке в Самаре памятника пограничникам к главе региона Дмитрию Азарову обратились представители общественной организации «Ветераны-пограничники Самарской области».Автором нового памятника «Пограничникам всех поколений» является скульптор Иван Мельников. Мемориал представляет собой воина в полном обмундировании у пограничного столба. Рядом с ним - собака. Скульптуру установили в парке Победы.