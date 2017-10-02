В парке Металлургов почистят озеро и приведут в порядок фонтан
Отметим, это второй этап капитального ремонта архитектурно-ландшафтного объекта, расположенного в Кировском районе.
В число работ, которые предварительно оцениваются в 56, 7 млн рублей, входит ремонт электроснабжения фонтана «Царевна-Лебедь», монтаж автополива, паркового водопровода и наружного освещения, очистка дна пруда, ремонт сетей водо -, тепло- и газоснабжения, а также благоустройство прилегающей территории. Кроме того, подрядчику предстоит заменить покрытие и демонтировать ограждение «Вечного огня».
Все работы должны быть выполнены до 18 декабря текущего года. Аукцион по определению подрядчика состоится 5 октября.
Напомним, парк Металлургов в Самаре должны реконструировать к 1 июня 2018 года. Будут обновлены три входных группы, всю территорию озеленят, засеют газоны, в парке появится антивандальное уличное освещение, малые архитектурные формы, обновят лодочную станцию, лавочки, урны и два стационарных туалета. Прогулочные дорожки выложат бесфасочной плиткой для удобства передвижения людей с ограниченными возможностями, родителей с колясками, любителей роликов и велопрогулок. Для укладки будет использована цветная плитка самарского производства.
Изменения коснутся сценической и танцевальной площадок. Сцена станет шире, а танцплощадка - многофункциональной. Летом она будет использоваться по прямому назначению, а зимой здесь будут заливать каток. Для безопасности посетителей площадку огородят. Также проектировщики рассмотрят возможность установки оборудования для искусственной заморозки льда.
В число работ, которые предварительно оцениваются в 56, 7 млн рублей, входит ремонт электроснабжения фонтана «Царевна-Лебедь», монтаж автополива, паркового водопровода и наружного освещения, очистка дна пруда, ремонт сетей водо -, тепло- и газоснабжения, а также благоустройство прилегающей территории. Кроме того, подрядчику предстоит заменить покрытие и демонтировать ограждение «Вечного огня».
Все работы должны быть выполнены до 18 декабря текущего года. Аукцион по определению подрядчика состоится 5 октября.
Напомним, парк Металлургов в Самаре должны реконструировать к 1 июня 2018 года. Будут обновлены три входных группы, всю территорию озеленят, засеют газоны, в парке появится антивандальное уличное освещение, малые архитектурные формы, обновят лодочную станцию, лавочки, урны и два стационарных туалета. Прогулочные дорожки выложат бесфасочной плиткой для удобства передвижения людей с ограниченными возможностями, родителей с колясками, любителей роликов и велопрогулок. Для укладки будет использована цветная плитка самарского производства.
Изменения коснутся сценической и танцевальной площадок. Сцена станет шире, а танцплощадка - многофункциональной. Летом она будет использоваться по прямому назначению, а зимой здесь будут заливать каток. Для безопасности посетителей площадку огородят. Также проектировщики рассмотрят возможность установки оборудования для искусственной заморозки льда.
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