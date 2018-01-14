14 января 2018 года,
21:12
$ 56.6    68.26   Нефть 50.68 
Свежий номер
Архив
Главная
Власть
Общество
Происшествия
Культура
Спорт
Прямая речь
Темы
Час пешком
Самарская экспедиция
Самарские усадьбы: время возрождения
Исторические версии
ЧМ-2018
Самарский характер
Куйбышев - запасная столица
Только у нас
Медицина
О нас
Редакция
Реклама
Подписка
Контакты
Проекты
Пресс-центр
Мобильное приложение
Политика конфиденциальности
Главная/Лента новостей/

В парке Металлургов открыли лебяжий домик

Лебеди уже давно стали достопримечательностью парка имени 50-летия Октября, более известного как парк Металлургов. Правда, условия проживания краснокнижных птиц до недавнего времени были далеки от идеальных. Многие горожане переживали, что зимой крылатые красавцы мерзнут. Теперь поводов для беспокойства нет: на берегу озера появился удобный лебяжий домик.

Сейчас в парке живут семь лебедей, три гуся и множество диких уток. Лебедь Иван - вожак небольшой стаи. Крупную птицу уважают даже сотрудники, которые каждый день кормят его. Говорят, если Ванечке что-то не понравится, может напасть: от ударов крыльями остаются нешуточные синяки. Но, кажется, новое жилье этому серьезному товарищу и его друзьям -Родиону, Марусе, Ульяне, Василисе и другим - пришлось по душе.

- Все продумано до мелочей: пол с подогревом, постоянная комфортная температура - 16 градусов тепла, просторные вольеры, - перечисляет зоотехник Елена Павлова, которая уже два с половиной года ухаживает за пернатыми. - Конечно, птицам нужно время, чтобы адаптироваться на новом месте. На это потребуется около месяца.

Общая площадь лебяжьего домика более 120 квадратных метров. 80 из них предназначено для крылатых жителей, на оставшейся территории разместились склад с кормом, кухня и комната персонала. Питаются пернатые отменно. В их рационе крупы и злаки, свежая рыба, овощи и витаминная добавка.

В новом помещении могут удобно разместиться гораздо больше десятка птиц. Уже весной, возможно, в нем появятся новые обитатели: руководство парка планирует привезти из Москвы пару редких черных лебедей.

Полюбоваться птицами самарцы смогут весной, когда будет обустроен спуск к воде.

- В этом году в связи с реконструкцией территории мы не подавали воду в озеро, - рассказывает управляющий парком Валентин Любушкин. - Сделано немало: дно очистили от ила и мусора, береговую линию укрепили бетонными плитами, построили новый причал и забор. Уровень воды сейчас крайне низкий, поэтому лебеди пока не гуляют. Мы купаем их прямо в домике, в большом тазу. Но следующей зимой, как и в прошлые годы, птицы будут выходить по- плавать в открытый водоем, если, конечно, позволит температура. Вода в озере не замерзает: при помощи специального аппарата поддерживаем ее постоянную циркуляцию.

В день открытых дверей увидеть птичью квартиру могли все желающие.

- Это очень интересно. Мы с внучкой часто ходим сюда кормить диких уток, а лебедей давно не видели. Хорошо, что им теперь будет тепло, - говорит Мария Власова. - Вообще, нам очень нравится, как меняется наш парк: он становится ухоженнее с каждым днем.

Капитальный ремонт парка начался в прошлом году. Средства выделили из областного и городского бюджетов. Перемены коснулись не только озера. Уже отремонтированы все три входные группы парка, выложены новой плиткой пешеходные дорожки, обустроены трассы для велосипедистов и спортивная площадка, отремонтированы фонтан и сцена с танцевальной  площадкой.

Работы по благоустройству продолжатся весной. Планируют установить новое съемное ограждение у Вечного огня, его будут убирать в памятные дни и ставить назад в будни.

- Еще предстоит установить торшерное освещение, систему автополива, а также провести озеленение, - сказал глава администрации Кировского района Игорь Рудаков. - Эти работы должны завершить в мае, до официального старта паркового сезона.  
Дата: 14 января 2018 , 10:34
267
Автор текста: Ирина Исаева
Автор фото: Владимир Пермяков
Опубликовать в блоге
Оставить комментарий
Ваше имя:
Допускаются теги <b>, <i>, <u>, <p> иссылки на YouTube (http://youtube.com/watch/?v=video_id)
Код с картинки:
Последнее из раздела Лента новостей
В Загородном парке прошли народные гулянья с русскими народными играми
14 января 2018
234
В Загородном парке прошли народные гулянья с русскими народными играми
В парке Металлургов открыли лебяжий домик
14 января 2018
267
В парке Металлургов открыли лебяжий домик
В Самаре прошли «Колядки на Ленинградке»
13 января 2018
778
В Самаре прошли «Колядки на Ленинградке»
В Самаре открылась выставка исторических документов прошлых веков
13 января 2018
637
В Самаре открылась выставка исторических документов прошлых веков
Под Самарой на трассе столкнулись «двенадцатая» и BMW X6, водителей госпитализировали
13 января 2018
669
Под Самарой на трассе столкнулись «двенадцатая» и BMW X6, водителей госпитализировали
На Волге замерять толщину льда не будут
13 января 2018
623
На Волге замерять толщину льда не будут
В Кировском районе Самары столкнулись «десятка», Ларгус, КамАЗ и маршрутка
13 января 2018
705
В Кировском районе Самары столкнулись «десятка», Ларгус, КамАЗ и маршрутка
В 2018 году в Самарской области планируется отремонтировать 66 магистралей
13 января 2018
461
В 2018 году в Самарской области планируется отремонтировать 66 магистралей
Жители Самары смогут сами выбрать территории для благоустройства
13 января 2018
446
Жители Самары смогут сами выбрать территории для благоустройства
Лента новостей
14 января 2018 , 15:59
234
В Загородном парке прошли народные гулянья с русскими народными играми
В воскресенье, 14 января, жители Самары приняли участие в ежегодном фестивале зимних народных...
14 января 2018 , 10:34
267
В парке Металлургов открыли лебяжий домик
Лебеди уже давно стали достопримечательностью парка имени 50-летия Октября, более известного как...
13 января 2018 , 21:24
778
В Самаре прошли «Колядки на Ленинградке»
Уже во второй раз веселым праздничным шествием несколько десятков фольклористов прошли по улице...
13 января 2018 , 18:33
637
В Самаре открылась выставка исторических документов прошлых веков
Она работает в здании Российского государственного архива.
13 января 2018 , 18:29
669
Под Самарой на трассе столкнулись «двенадцатая» и BMW X6, водителей госпитализировали
Авария произошла в субботу, 13 января, на 47 км трассы «Самара-Бугуруслан» в...
13 января 2018 , 16:25
623
На Волге замерять толщину льда не будут
Это связано с неблагоприятной ледовой обстановкой.
13 января 2018 , 16:13
705
В Кировском районе Самары столкнулись «десятка», Ларгус, КамАЗ и маршрутка
Авария произошла в субботу, 13 января, в 13:30 на улице Литвинова.
13 января 2018 , 11:36
461
В 2018 году в Самарской области планируется отремонтировать 66 магистралей
В Самаре продолжат масштабный ремонт магистралей. 
13 января 2018 , 11:24
446
Жители Самары смогут сами выбрать территории для благоустройства
Общественное голосование по включению в программу общественных пространств планируется провести...
12 января 2018 , 16:58
396
На новогодних праздниках у самарского Деда Мороза побывали гости из Марокко, Монголии и Перу
С 26 декабря 2017 года по 8 января 2018 года на площади Куйбышева в Самаре состоялись массовые...
Все новости
Выбор читателей
Выбор редакции
Выйти замуж за иностранца. Берег турецкий
30 декабря 2017
4009
4
Выйти замуж за иностранца. Берег турецкий
"Исповедь" бывшей жительницы Самары Екатерины Комаревцевой, в которой она объясняет,...
Глава Самары Елена Лапушкина о местном самоуправлении и активных самарцах
26 декабря 2017
2897
Глава Самары Елена Лапушкина о местном самоуправлении и активных самарцах
Минувшей весной был утвержден новый состав Совета при Президенте Российской Федерации по...
Киноизмышлизм. «Рубильник» - Игра в кино (17+)
8 января 2018
2802
Киноизмышлизм. «Рубильник» - Игра в кино (17+)
После череды блокбастеров в кинотеатрах наступило временное затишье, и в целом это хорошо,...
Киноизмышлизм. «Чудо-женщина» - для самых маленьких (16+)
6 января 2018
2461
Киноизмышлизм. «Чудо-женщина» - для самых маленьких (16+)
Несколько десятилетий в комиксовой индустрии идет жесточайшее противостоянии двух гигантов...
Киноизмышлизм. «Чужой: Завет» - как не нужно делать приквелы (18+)
4 января 2018
2455
1
Киноизмышлизм. «Чужой: Завет» - как не нужно делать приквелы (18+)
Продолжаем вспоминать удачные и провальные кинопроекты прошлого года. Прежде чем...
Киноизмышлизм. «Рубильник» - Игра в кино (17+)
8 января 2018
2802
Киноизмышлизм. «Рубильник» - Игра в кино (17+)
После череды блокбастеров в кинотеатрах наступило временное затишье, и в целом это хорошо,...
Киноизмышлизм. «Чудо-женщина» - для самых маленьких (16+)
6 января 2018
2461
Киноизмышлизм. «Чудо-женщина» - для самых маленьких (16+)
Несколько десятилетий в комиксовой индустрии идет жесточайшее противостоянии двух гигантов...
Киноизмышлизм. «Чужой: Завет» - как не нужно делать приквелы (18+)
4 января 2018
2455
1
Киноизмышлизм. «Чужой: Завет» - как не нужно делать приквелы (18+)
Продолжаем вспоминать удачные и провальные кинопроекты прошлого года. Прежде чем...
График работы транспорта в новогоднюю ночь
25 декабря 2017
1124
График работы транспорта в новогоднюю ночь
В ночь на 1 января в Самаре продлят работу автобусов, троллейбусов и трамваев. Задействуют 58...
В новогоднюю ночь за порядком будут следить более 250 полицейских
25 декабря 2017
875
В новогоднюю ночь за порядком будут следить более 250 полицейских
Также в ночь с 31 декабря на 1 января будут работать сотрудники частных охранных организаций.
Главная
Власть
Общество
Происшествия
Только у нас
Медицина
Культура
Спорт
Прямая речь
Темы
О нас
Редакция
Реклама
Подписка
Контакты
Проекты
Пресс-центр
Мобильное приложение
Политика конфиденциальности
© 2011 - 2017 SGPRESS. Все права защищены.
Свидетельство регистрации СМИ выдано Роскомнадзором: ЭЛ № ФС 77 - 68396 от 27.01.2017
Разрешение редакции на перепечатку материалов и ссылки на "Самарскую газету" обязательны.
Создание сайта
mediaidea
Живёшь в Самаре - читай "Самарскую газету". "Sgpress.ru" - это онлайн новости Самары и новости Самарской области. Экономика, политика, общественная жизнь, образование, культура и спорт - лента новостей обо всём, что интересует самарцев. Свежие новости из жизни столицы региона, новости губернии, страны и мира, новости дня и новости недели в аналитических обзорах и материалах наших корреспондентов, оценка экспертов и жителей Самары.