В парке Металлургов открыли лебяжий домик

Лебеди уже давно стали достопримечательностью парка имени 50-летия Октября, более известного как парк Металлургов. Правда, условия проживания краснокнижных птиц до недавнего времени были далеки от идеальных. Многие горожане переживали, что зимой крылатые красавцы мерзнут. Теперь поводов для беспокойства нет: на берегу озера появился удобный лебяжий домик.



Сейчас в парке живут семь лебедей, три гуся и множество диких уток. Лебедь Иван - вожак небольшой стаи. Крупную птицу уважают даже сотрудники, которые каждый день кормят его. Говорят, если Ванечке что-то не понравится, может напасть: от ударов крыльями остаются нешуточные синяки. Но, кажется, новое жилье этому серьезному товарищу и его друзьям -Родиону, Марусе, Ульяне, Василисе и другим - пришлось по душе.



- Все продумано до мелочей: пол с подогревом, постоянная комфортная температура - 16 градусов тепла, просторные вольеры, - перечисляет зоотехник Елена Павлова, которая уже два с половиной года ухаживает за пернатыми. - Конечно, птицам нужно время, чтобы адаптироваться на новом месте. На это потребуется около месяца.



Общая площадь лебяжьего домика более 120 квадратных метров. 80 из них предназначено для крылатых жителей, на оставшейся территории разместились склад с кормом, кухня и комната персонала. Питаются пернатые отменно. В их рационе крупы и злаки, свежая рыба, овощи и витаминная добавка.



В новом помещении могут удобно разместиться гораздо больше десятка птиц. Уже весной, возможно, в нем появятся новые обитатели: руководство парка планирует привезти из Москвы пару редких черных лебедей.



Полюбоваться птицами самарцы смогут весной, когда будет обустроен спуск к воде.



- В этом году в связи с реконструкцией территории мы не подавали воду в озеро, - рассказывает управляющий парком Валентин Любушкин. - Сделано немало: дно очистили от ила и мусора, береговую линию укрепили бетонными плитами, построили новый причал и забор. Уровень воды сейчас крайне низкий, поэтому лебеди пока не гуляют. Мы купаем их прямо в домике, в большом тазу. Но следующей зимой, как и в прошлые годы, птицы будут выходить по- плавать в открытый водоем, если, конечно, позволит температура. Вода в озере не замерзает: при помощи специального аппарата поддерживаем ее постоянную циркуляцию.



В день открытых дверей увидеть птичью квартиру могли все желающие.



- Это очень интересно. Мы с внучкой часто ходим сюда кормить диких уток, а лебедей давно не видели. Хорошо, что им теперь будет тепло, - говорит Мария Власова. - Вообще, нам очень нравится, как меняется наш парк: он становится ухоженнее с каждым днем.



Капитальный ремонт парка начался в прошлом году. Средства выделили из областного и городского бюджетов. Перемены коснулись не только озера. Уже отремонтированы все три входные группы парка, выложены новой плиткой пешеходные дорожки, обустроены трассы для велосипедистов и спортивная площадка, отремонтированы фонтан и сцена с танцевальной площадкой.



Работы по благоустройству продолжатся весной. Планируют установить новое съемное ограждение у Вечного огня, его будут убирать в памятные дни и ставить назад в будни.



- Еще предстоит установить торшерное освещение, систему автополива, а также провести озеленение, - сказал глава администрации Кировского района Игорь Рудаков. - Эти работы должны завершить в мае, до официального старта паркового сезона.