В парке Дружбы на Масленицу покажут представление на лошадях
26 февраля в Самаре пройдут народные гулянья. В том числе они состоятся в парке Дружбы.
Как сообщает пресс-служба МАУ «Парки Самары», гостей праздника ждет насыщенная концертная программа. В ней примут участие баянист-виртуоз Кирилл Мальков, струнный дуэт «Балаlike», ансамбль народных инструментов самарской филармонии «Волга-folk-band».
Центральным номером программы станет представление на лошадях с танцами и выступлениями по конкуру на арене клуба «Буденновец».
Также пришедшие смогут примерить купеческий кафтан, подержать меч-кладенец, принять участие в интерактивном спектакле от самарского экспериментального театра «Крылья», спортивных играх и традиционных масленичных забавах. Юные гости парка научатся расписывать скворечники.
Как сообщает пресс-служба МАУ «Парки Самары», гостей праздника ждет насыщенная концертная программа. В ней примут участие баянист-виртуоз Кирилл Мальков, струнный дуэт «Балаlike», ансамбль народных инструментов самарской филармонии «Волга-folk-band».
Центральным номером программы станет представление на лошадях с танцами и выступлениями по конкуру на арене клуба «Буденновец».
Также пришедшие смогут примерить купеческий кафтан, подержать меч-кладенец, принять участие в интерактивном спектакле от самарского экспериментального театра «Крылья», спортивных играх и традиционных масленичных забавах. Юные гости парка научатся расписывать скворечники.
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