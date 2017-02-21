В парке Дружбы на Масленицу покажут представление на лошадях

26 февраля в Самаре пройдут народные гулянья. В том числе они состоятся в парке Дружбы.



Как сообщает пресс-служба МАУ «Парки Самары», гостей праздника ждет насыщенная концертная программа. В ней примут участие баянист-виртуоз Кирилл Мальков, струнный дуэт «Балаlike», ансамбль народных инструментов самарской филармонии «Волга-folk-band».



Центральным номером программы станет представление на лошадях с танцами и выступлениями по конкуру на арене клуба «Буденновец».



Также пришедшие смогут примерить купеческий кафтан, подержать меч-кладенец, принять участие в интерактивном спектакле от самарского экспериментального театра «Крылья», спортивных играх и традиционных масленичных забавах. Юные гости парка научатся расписывать скворечники.