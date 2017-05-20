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В парке «Дружба» состоялась большая выставка отечественных и иностранных ретроавтомобилей

Она была приурочена к празднованию Дня парков города, который отмечается сегодня, 20 мая, впервые в нашем городе.

Экспозицию дополнили мотоциклы прошлых лет и военная техника, а также старые авто, принявшие благодаря их владельцам суперсовременный облик.

Кроме того, на главной площади парка прошла концертная программа.

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Дата: 20 мая 2017 , 17:45
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Автор текста: Анна Турова
Автор фото: Владимир Пермяков
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