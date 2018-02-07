В парках Самары работает Love-почта

С ее помощью можно отправить валентинку.



Love-почта начала работу в самарских парках. До 14 февраля на катках в парках Дружбы, Победы и Юрия Гагарина будут находится специальные ящики. В них можно будет опустить валентинки. Самые интересные и оригинальные признания в любви прозвучат на радио.