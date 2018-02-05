В парках Самары отпразднуют Масленицу

Начало гуляний запланировано на 11:00 18 февраля.



Масленицу отметят в трех парках - Юрия Гагарина, Дружбы и сквере «Дубовая роща» в микрорайоне Волгарь. Посетителей с 11:00 до 12:30 ждут концертная программа, бесплатные блины и горячий чай. Желающие смогут поучаствовать в конкурсах с подарками. 0+