В отпуск — со страховкой!
Майские праздники традиционно используются для коротких отпусков или выездов за город. Отправляясь на турбазу или курорт, хочется спокойствия. Защитить ваш отдых, деньги и имущество позволяют страховые продукта Сбербанка.
Страховой продукт «Защита дома» позволит защитить жилье и имущество от пожара, прорыва труб и других случаев, а также покроет ущерб, который может быть нанесен соседям в случае этих происшествий. Минимальная стоимость полиса на 1 год — от 1750 рублей, а максимальная сумма страховых выплат может достигать 2 миллионов рублей.
Продукт «Защита близких» позволяет защитить близких родственников (детей, супруга или супругу, родителей, внуков) от риска получения травмы. При этом присутствие страхуемого лица вовсе не обязательно — полис можно подарить, например на день рождения. Минимальный возраст страхуемого лица — 2 года (для детей), максимальный — 75 (для родителей).
Продукт «Защита средств на банковских картах» пользуется популярностью у клиентов Сбербанка, имеющих дебетовые или зарплатные карты. Благодаря этому предложению появляется возможность защитить карту Сбербанка от утраты, использования третьими лицами, кражи наличных, снятых в банкомате, мошеннических действий в Интернете. Также пакет страхует от механического повреждения карты, например, размагничивания.
Для выезжающих на курорты действует программа «Страхование путешественников». Страховой полис соответствует всем требованиям визовых центров, защищает в случае болезни, утери документов и багажа вплоть до компенсации стоимости ski-pass в случае лавины на горнолыжном курорте или отмены поездки.
Оформить страховку просто – достаточно обратиться в офис Сбербанка с паспортом. Также клиенты могут оформить заявку онлайн на сайте sberbank.ru или через приложение «Сбербанк Онлайн».
Ознакомиться с другими страховыми продуктами Сбербанка и узнать полные условия предоставления услуг вы можете на сайте sberbank.ru.
Подробнее об услугах и продуктах Сбербанка – на сайте банка www.sberbank.ru.
Страховой продукт «Защита дома» позволит защитить жилье и имущество от пожара, прорыва труб и других случаев, а также покроет ущерб, который может быть нанесен соседям в случае этих происшествий. Минимальная стоимость полиса на 1 год — от 1750 рублей, а максимальная сумма страховых выплат может достигать 2 миллионов рублей.
Продукт «Защита близких» позволяет защитить близких родственников (детей, супруга или супругу, родителей, внуков) от риска получения травмы. При этом присутствие страхуемого лица вовсе не обязательно — полис можно подарить, например на день рождения. Минимальный возраст страхуемого лица — 2 года (для детей), максимальный — 75 (для родителей).
Продукт «Защита средств на банковских картах» пользуется популярностью у клиентов Сбербанка, имеющих дебетовые или зарплатные карты. Благодаря этому предложению появляется возможность защитить карту Сбербанка от утраты, использования третьими лицами, кражи наличных, снятых в банкомате, мошеннических действий в Интернете. Также пакет страхует от механического повреждения карты, например, размагничивания.
Для выезжающих на курорты действует программа «Страхование путешественников». Страховой полис соответствует всем требованиям визовых центров, защищает в случае болезни, утери документов и багажа вплоть до компенсации стоимости ski-pass в случае лавины на горнолыжном курорте или отмены поездки.
Оформить страховку просто – достаточно обратиться в офис Сбербанка с паспортом. Также клиенты могут оформить заявку онлайн на сайте sberbank.ru или через приложение «Сбербанк Онлайн».
Ознакомиться с другими страховыми продуктами Сбербанка и узнать полные условия предоставления услуг вы можете на сайте sberbank.ru.
Подробнее об услугах и продуктах Сбербанка – на сайте банка www.sberbank.ru.
Опубликовать в блоге
Оставить комментарий
Последнее из раздела Лента новостей
5 апреля 2017
62
5 апреля 2017
55
5 апреля 2017
67
5 апреля 2017
59
5 апреля 2017
72
5 апреля 2017
237
5 апреля 2017 , 17:28
62
Инцидент произошел 3 апреля в обед, сообщает пресс-служба ПАО «Т Плюс». На полу в...
5 апреля 2017 , 17:25
67
На экране - реальные события полувековой давности.
5 апреля 2017 , 17:22
65
Активисты общественного движения «Народного контроля» вышли в рейд по магазинам...
5 апреля 2017 , 17:21
55
Проездной билет можно купить на все поезда и прицепные вагоны.
5 апреля 2017 , 17:19
48
По поручению городских властей коммунальщики дозакупят в ближайшие дни грабли и лопаты.
5 апреля 2017 , 17:18
67
Возгорание зафиксировали вечером во вторник, 4 апреля, в Чапаевске.
5 апреля 2017 , 17:16
59
В марте со станций Куйбышевской магистрали отправлено порядка 1,4 млн пассажиров, что на 4,8%...
Календарь
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
12 марта 2017
4527
Возгорание было зафиксировано сегодня в 10:15. По сообщению пресс-службы областного ГУ МЧС...
19 марта 2017
4366
В воскресенье, 19 марта, в Самаре у Дворца спорта на улице Физкультурной прошел митинг против...
9 марта 2017
4321
Глава Самары Олег Фурсов подписал постановление об оптимизации штата сотрудников городской...
10 марта 2017
4140
7 марта в одной из квартир дома в Промышленном районе Самары было обнаружено тело одномесячной...
3 апреля 2017
321
Соответствующее постановление главы Самары Олега Фурсова мэрия опубликовала на своем официальном...
3 апреля 2017
888
Ленинский межрайонный следственный отдел следственного управления Следственного комитета РФ по...
3 апреля 2017
643
Мэрия опубликовала постановление главы города Олега Фурсова о разработке муниципальной программы...
31 марта 2017
602
Таковы данные за прошедший год. Лоточники, реализующие товар в неположенных местах, и сегодня...