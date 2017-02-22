В отношении злостного неплательщика алиментов возбуждено уголовное дело

Отец на протяжении нескольких лет не платит деньги на содержание четверых детей.

После развода с женой суд обязал мужчину выплачивать алименты в размере ½ части от всех видов заработка ежемесячно, вплоть до совершеннолетия детей.

Однако он этого не делал. Судебным приставом в отношении гражданина был составлен протокол по факту неуплаты средств на содержание детей. Суд назначил должнику наказание в виде 100 часов обязательных работ. Отработав положенное время, мужчина продолжил избегать выполнения своих обязательств. Его задолженность составила более 480 тысяч рублей.

По факту неуплаты средств на содержание несовершеннолетних детей в отношении гражданина судебными приставами было вынесено постановление о возбуждении уголовного дела. Оно предусматривает наказание вплоть до лишения свободы сроком до одного года.