В отношении женщины, сбившей насмерть пенсионера, возбудили уголовное дело
Как ранее писал sgpress.ru, авария случилась 16 марта на пересечении улиц Аэродромной и Авроры в Самаре.
По данным полиции, 30-летняя женщина за рулем автомобиля Ниссан ехала по улице Аэродромной и на перекрестке с улицей Авроры сбила насмерть 78-летнего мужчину.
Как выяснили следователи, пешеход переходил дорогу в границах перекрестка в неположенном месте в состоянии сильного алкогольного опьянения. В момент наезда мужчина лежал на дороге, пытаясь с нее встать.
В настоящее время в отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по факту нарушения ПДД, повлекшего по неосторожности смерть человека. Если вина женщины будет доказана, ей может грозить лишение свободы на срок до 5 лет.
По данным полиции, 30-летняя женщина за рулем автомобиля Ниссан ехала по улице Аэродромной и на перекрестке с улицей Авроры сбила насмерть 78-летнего мужчину.
Как выяснили следователи, пешеход переходил дорогу в границах перекрестка в неположенном месте в состоянии сильного алкогольного опьянения. В момент наезда мужчина лежал на дороге, пытаясь с нее встать.
В настоящее время в отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по факту нарушения ПДД, повлекшего по неосторожности смерть человека. Если вина женщины будет доказана, ей может грозить лишение свободы на срок до 5 лет.
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