В отношении женщины, сбившей насмерть пенсионера, возбудили уголовное дело

По данным полиции, 30-летняя женщина за рулем автомобиля Ниссан ехала по улице Аэродромной и на перекрестке с улицей Авроры сбила насмерть 78-летнего мужчину.Как выяснили следователи, пешеход переходил дорогу в границах перекрестка в неположенном месте в состоянии сильного алкогольного опьянения. В момент наезда мужчина лежал на дороге, пытаясь с нее встать.В настоящее время в отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по факту нарушения ПДД, повлекшего по неосторожности смерть человека. Если вина женщины будет доказана, ей может грозить лишение свободы на срок до 5 лет.