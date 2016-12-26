В отношении виновника ДТП, в котором пострадали четверо, возбуждено уголовное дело

39-летний водитель Субару Легаси (стаж - 17 лет) ехал по Комсомольскому шоссе со стороны улицы Комзина в направлении улицы Коммунистической.По предварительной версии полицейских, выехав на встречную полосу, автомобилист столкнулся лоб в лоб с Ладой Приорой под управлением 24-летнего молодого человека (стаж - 6 лет). В результате ДТП водитель отечественного авто, а также его пассажиры - 29-летняя женщина и два мальчика – 8-ми и 9-ти лет были доставлены в больницу.По информации инспекторов ГИБДД, в момент аварии оба водителя находились в трезвом состоянии.Как сообщает пресс-служба областного ГУ МВД России, по результатам проведенной проверки было принято решение о возбуждении уголовного дела в отношении водителя иномарки. В настоящее время сотрудники органов внутренних дел продолжают расследование.