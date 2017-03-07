В отношении пьяного водителя Гранты возбуждено уголовное дело

Сотрудники ГИБДД задержали автомобилиста на Южном шоссе в Куйбышевском районе Самары.



Инспекторы почувствовали, что от водителя пахнет спиртным. То, что 39-летний мужчина нетрезв, подтвердило проведенное медицинское освидетельствование.



Оформляя необходимые материалы для привлечения самарца к административной ответственности, сотрудники полиции выяснили, что он уже лишен водительских прав. Это стало основанием для возбуждения в отношении жителя уголовного дела по факту нарушения ПДД лицом, подвергнутым административному наказанию.