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В отношении матери-алиментщицы возбудили уголовное дело

Жительницу Челно-Вершинского района Самарской области в 2013 году обязали выплачивать алименты на содержание сына.

Однако 31-летняя женщина не содержала ребенка: ее 3-летний сын находится у опекуна и не получает от матери финансовой помощи. Приставы возбудили в отношении должницы исполнительное производство и привлекли женщину к административной ответственности. В августе 2016 года суд назначил гражданке наказание в виде обязательных работ сроком 75 часов. Мать-алиментщица отработала наказание, но продолжила уклоняться от уплаты денег.

В январе 2017 года судебные приставы по факту неуплаты средств на содержание ребенка возбудили в отношении нее уголовное дело. Теперь женщине грозит либо арест на срок до трех месяцев, либо лишение свободы на срок до одного года. Также должницу могут приговорить к исправительным работам на срок до одного года. 
Дата: 25 января 2017 , 09:22
69
Автор текста: Ксения Кармазина
Автор фото: УФССП по Самарской области
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