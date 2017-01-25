В отношении матери-алиментщицы возбудили уголовное дело

Однако 31-летняя женщина не содержала ребенка: ее 3-летний сын находится у опекуна и не получает от матери финансовой помощи. Приставы возбудили в отношении должницы исполнительное производство и привлекли женщину к административной ответственности. В августе 2016 года суд назначил гражданке наказание в виде обязательных работ сроком 75 часов. Мать-алиментщица отработала наказание, но продолжила уклоняться от уплаты денег.В январе 2017 года судебные приставы по факту неуплаты средств на содержание ребенка возбудили в отношении нее уголовное дело. Теперь женщине грозит либо арест на срок до трех месяцев, либо лишение свободы на срок до одного года. Также должницу могут приговорить к исправительным работам на срок до одного года.