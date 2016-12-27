В особняке Клодта расскажут об истоках сказок
В музее «Детская картинная галерея» открылась выставка «Были и небылицы» (0+).
Экспозиция рассказывает о том, как жили и кому поклонялись наши предки, почему одушевляли силы природы и какой смысл вкладывали в то, что создавали своими руками.
В залах музея можно увидеть рисунки, созданные учениками мастерских галереи за четыре урока по мотивам русских народных сказок. В каминном зале посетителей ждет пугающий и таинственный лес, полный мифических существ. В подвале можно встретить Кощея Бессмертного, а в других залах особняка - увидеть уникальные археологические находки, которые помогают понять, во что верили наши предки. Эти предметы найдены в нашем регионе и датируются II тыс. до н.э. - XVIII в. н.э. Экспонаты предоставили для выставки два самарских археологических музея - Самарского университета и Самарского государственного социально-педагогического университета.
Директор галереи, заслуженный работник культуры РФ Нина Иевлева рассказала, что на создание выставки подтолкнуло желание рассказать маленьким самарцам об истории культуры русского народа интересным языком:
- Мы хотим, чтобы наши дети получили немного другое гуманитарное образование, - отметила она.
Экспозиция рассказывает о том, как жили и кому поклонялись наши предки, почему одушевляли силы природы и какой смысл вкладывали в то, что создавали своими руками.
В залах музея можно увидеть рисунки, созданные учениками мастерских галереи за четыре урока по мотивам русских народных сказок. В каминном зале посетителей ждет пугающий и таинственный лес, полный мифических существ. В подвале можно встретить Кощея Бессмертного, а в других залах особняка - увидеть уникальные археологические находки, которые помогают понять, во что верили наши предки. Эти предметы найдены в нашем регионе и датируются II тыс. до н.э. - XVIII в. н.э. Экспонаты предоставили для выставки два самарских археологических музея - Самарского университета и Самарского государственного социально-педагогического университета.
Директор галереи, заслуженный работник культуры РФ Нина Иевлева рассказала, что на создание выставки подтолкнуло желание рассказать маленьким самарцам об истории культуры русского народа интересным языком:
- Мы хотим, чтобы наши дети получили немного другое гуманитарное образование, - отметила она.
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