27 декабря 2016 года,
17:37
$ 60.91    63.73   Нефть 55.16 
Свежий номер
Архив
Главная
Власть
Общество
Происшествия
Культура
Спорт
Прямая речь
Темы
Самарский характер
Исторические версии
Куйбышев - запасная столица
ЧМ-2018
Стара-Загоре - 50
Итоги года
О нас
Редакция
Реклама
Подписка
Контакты
Проекты
Пресс-центр
Мобильное приложение
Главная/Лента новостей/

В особняке Клодта расскажут об истоках сказок

 В музее «Детская картинная галерея» открылась выставка «Были и небылицы» (0+).

Экспозиция рассказывает о том, как жили и кому поклонялись наши предки, почему одушевляли силы природы и какой смысл вкладывали в то, что создавали своими руками.

В залах музея можно увидеть рисунки, созданные учениками мастерских галереи за четыре урока по мотивам русских народных сказок. В каминном зале посетителей ждет пугающий и таинственный лес, полный мифических существ. В подвале можно встретить Кощея Бессмертного, а в других залах особняка - увидеть уникальные археологические находки, которые помогают понять, во что верили наши предки. Эти предметы найдены в нашем регионе и датируются II тыс. до н.э. - XVIII в. н.э. Экспонаты предоставили для выставки два самарских археологических музея - Самарского университета и Самарского государственного социально-педагогического университета.

Директор галереи, заслуженный работник культуры РФ Нина Иевлева рассказала, что на создание выставки подтолкнуло желание рассказать маленьким самарцам об истории культуры русского народа интересным языком:
- Мы хотим, чтобы наши дети получили немного другое гуманитарное образование, - отметила она.
Фотогалерея
Фото 113090Фото 113091Фото 113092Фото 113093Фото 113094Фото 113095Фото 113096Фото 113097Фото 113098Фото 113099Фото 113100Фото 113101Фото 113102Фото 113103Фото 113104Фото 113105Фото 113106Фото 113107Фото 113108Фото 113109
Дата: 27 декабря 2016 , 15:26
106
Автор текста: Маргарита Петрова
Автор фото: Екатерина Елизарова
Опубликовать в блоге
Оставить комментарий
Ваше имя:
Допускаются теги <b>, <i>, <u>, <p> иссылки на YouTube (http://youtube.com/watch/?v=video_id)
Код с картинки:
Последнее из раздела Лента новостей
Студенты СамГТУ сошлись в кулинарном поединке
27 декабря 2016
104
Студенты СамГТУ сошлись в кулинарном поединке
Лучший почтальон России работает в Сызрани
27 декабря 2016
102
Лучший почтальон России работает в Сызрани
В особняке Клодта расскажут об истоках сказок
27 декабря 2016
106
В особняке Клодта расскажут об истоках сказок
Художественная галерея «Вавилон» отметила свое совершеннолетие
27 декабря 2016
93
Художественная галерея «Вавилон» отметила свое совершеннолетие
no photo
27 декабря 2016
78
Малому бизнесу - большие кредиты
no photo
27 декабря 2016
99
Специалисты обсудили организацию детского отдыха в будущем году
Николай Меркушкин подведет итоги года
27 декабря 2016
95
Николай Меркушкин подведет итоги года
Водитель Хендэ погиб в лобовом ДТП авто с Фольксвагеном
27 декабря 2016
168
Водитель Хендэ погиб в лобовом ДТП авто с Фольксвагеном
При столкновении Хендэ и Лады пострадали две девочки
27 декабря 2016
164
При столкновении Хендэ и Лады пострадали две девочки
Лента новостей
27 декабря 2016 , 15:50
104
Студенты СамГТУ сошлись в кулинарном поединке
  В Самарском государственном техническом университете состоялся кулинарный поединок.
27 декабря 2016 , 15:49
102
Лучший почтальон России работает в Сызрани
В Москве состоялся финал Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший...
27 декабря 2016 , 15:26
106
В особняке Клодта расскажут об истоках сказок
   В музее «Детская картинная галерея» открылась выставка «Были и...
27 декабря 2016 , 15:18
78
Малому бизнесу - большие кредиты
  В новом году расширить свой бизнес или открыть новый станет легче с кредитами от...
27 декабря 2016 , 15:18
93
Художественная галерея «Вавилон» отметила свое совершеннолетие
 Множество гостей пригласила на день рождения своего детища известная в Самаре...
27 декабря 2016 , 15:03
88
В марте «Самарская площадь» представит премьеру - спектакль по пьесе Александра Островского
   В марте «Самарская площадь» представит премьеру - спектакль по пьесе...
27 декабря 2016 , 14:54
99
Специалисты обсудили организацию детского отдыха в будущем году
   В министерстве социально-демографической и семейной политики состоялось заседание...
Все новости
Выбор читателей
Выбор редакции
По факту нападения на начальника полиции Отрадного и его жены возбуждено уголовное дело
11 декабря 2016
12164
1
По факту нападения на начальника полиции Отрадного и его жены возбуждено уголовное дело
Как сообщал ранее sgpress.ru , в ночь с 10 на 11 декабря начальник отдела полиции города...
Задержаны пятеро подозреваемых в жестоком нападении на главу полиции Отрадного и его жену
15 декабря 2016
7679
4
Задержаны пятеро подозреваемых в жестоком нападении на главу полиции Отрадного и его жену
Как сообщает СУ СК РФ, трое из них дали показания о своем участии в совершении преступления и о...
В Самарской области в ДТП погибли женщина и ребенок
11 декабря 2016
6627
1
В Самарской области в ДТП погибли женщина и ребенок
Авария случилась 11 декабря в 12:00 на трассе «Самара – Бугуруслан» в...
Прощание с Виктором Ольховским состоится 12 декабря
11 декабря 2016
6590
Прощание с Виктором Ольховским состоится 12 декабря
   В ночь с 10 на 11 декабря на 46-м году жизни скоропостижно скончался Виктор...
В Самарской области перевернулся УАЗ патриот. Пострадали двое
30 ноября 2016
1007
В Самарской области перевернулся УАЗ патриот. Пострадали двое
Авария случилась вчера в 09:55 на дороге «Урал - Муханово» в Кинель-Черкасском...
Елена Стребкова о инновационных препаратах для лечения гепатита С
27 ноября 2016
422
Елена Стребкова о инновационных препаратах для лечения гепатита С
Важнее всего - предупредить или вовремя распознать болезнь.
Наш нобелевец Николай Семенов. Единственный земляк - лауреат престижной премии
27 ноября 2016
338
Наш нобелевец Николай Семенов. Единственный земляк - лауреат престижной премии
В Самаре есть только один нобелевский лауреат. Но зато какой!
В аварии с участием Шевроле и фуры погибли два человека
27 ноября 2016
534
В аварии с участием Шевроле и фуры погибли два человека
ДТП произошло сегодня, 27 ноября, примерно в 3 часа ночи на трассе М-5 «Урал» в...
Главная
Власть
Общество
Происшествия
Культура
Спорт
Прямая речь
Темы
О нас
Редакция
Реклама
Подписка
Контакты
Проекты
Пресс-центр
Мобильное приложение
© 2011 - 2016 Самарская газета. Все права защищены.
Разрешение редакции на перепечатку материалов и ссылки на "Самарскую газету" обязательны.
Создание сайта
mediaidea
Живёшь в Самаре - читай "Самарскую газету". "Sgpress.ru" - это онлайн новости Самары и новости Самарской области. Экономика, политика, общественная жизнь, образование, культура и спорт - лента новостей обо всём, что интересует самарцев. Свежие новости из жизни столицы региона, новости губернии, страны и мира, новости дня и новости недели в аналитических обзорах и материалах наших корреспондентов, оценка экспертов и жителей Самары.