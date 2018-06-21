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В офисе Сбербанка на Вилоновской,13 можно совершать валютно-обменные операции и переводы MoneyGram до 21:00

С 21 июня по 6 июля жители и гости Самары могут совершать валютно-обменные операции и переводы MoneyGram в офисе Сбербанка №6991/0308 по адресу ул. Вилоновская, 13 с 9:00 до 21:00 в будние дни и с 10:00 до 21:00 в субботу.

Все прочие банковские услуги и операции доступны в прежнем режиме работы офиса:

-пн.-пт. с 9:00 до 18:00;

- сб. с 10:00 до 18:00.

С 18:00 до 21:00 офис №6991/0308 осуществляет только валютно-обменные операции и переводы MoneyGram.

Для совершения платежей, переводов и других операций клиенты также могут воспользоваться уличными круглосуточными устройствами самообслуживания офиса.

***

ПАО Сбербанк – крупнейший банк в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов. Учредителем и основным акционером ПАО Сбербанк является Центральный банк Российской Федерации, владеющий 50% уставного капитала плюс одна голосующая акция. Другими 50% акций банка владеют российские и международные инвесторы. Услугами Сбербанка пользуются более 135 млн физических лиц и более 1 млн предприятий в 22 странах мира. Банк располагает самой обширной филиальной сетью в России: около 17 тысяч отделений и внутренних структурных подразделений. Зарубежная сеть банка состоит из дочерних банков, филиалов и представительств в Великобритании, США, СНГ, Центральной и Восточной Европе, Турции и других странах.

Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций 1481 от 11.08.2015. Официальные сайты Банка – www.sberbank.com(сайт Группы Сбербанк), www.sberbank.ru. 
Дата: 21 июня 2018 , 13:02
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